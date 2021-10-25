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    Японська принцеса Мако покине королівську сім'ю після весілля

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    Мако пообіцяла повністю відмовитися від традиційного подарунка в розмірі 150 мільйонів ієн - Японська принцеса Мако покине королівську сім'ю після весілля
    Мако пообіцяла повністю відмовитися від традиційного подарунка в розмірі 150 мільйонів ієн
    фото: Kyodo/Reuters

    Професор Наотака Кімідзук сказав, що останній скандал навколо нареченого і принцеси завдасть історичний збиток королівської сім'ї

    Принцеса Мако, племінниця японського імператора Нарухіто, планує покинути імператорську сім'ю, виїде з маєтку своєї сім'ї 26 жовтня після весілля з Кей Комура. Про це повідомляє ABC News.

    Жінки-члени імператорської родини Японії повинні відмовитися від своєї королівської влади, виходячи заміж за простолюдина.

    Після гучного скандалу, пов'язаного з їх відносинами, японська королівська сім'я була змушена задуматися не тільки про свою кількість, що скорочується, але і про своє майбутнє.

    Професор Наотака Кімідзук сказав, що останній скандал навколо нареченого і принцеси завдасть історичний збиток королівської сім'ї, додавши: «пара вже зганьбила спадщину імператорського дому Японії».

    Хоча принцеса Мако пообіцяла повністю відмовитися від традиційного подарунка в розмірі 150 мільйонів ієн (близько 1,35 мільйона доларів), недовіра залишається. Багато городян вважають, що вони продовжать забезпечувати життя Мако і її нареченого за зі своєї кишені.

    Теги: весілля скандал
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    Японська принцеса Мако покине королівську сім'ю після весілля