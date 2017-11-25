З Нової Зеландії через циклон не можуть повернутися сотні туристів

У країні оголошено надзвичайний стан

Щонайменше 600 туристів не можуть повернутися додому з Нової Зеландії через сильний шторм. Влада країни оголосила надзвичайний стан. Про це повідомляє Reuters. Дороги частково зруйновані. Виїхати трасами, що залишились цілими, теж неможливо. Вони заблоковані поваленими деревами. Лінії електромереж обірвані. Кілька міст затоплені через



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Тропічний циклон «Фехі» в Новій Зеландії

У країні оголошено надзвичайний стан

Щонайменше 600 туристів не можуть повернутися додому з Нової Зеландії через сильний шторм. Влада країни оголосила надзвичайний стан. Про це повідомляє Reuters.

Дороги частково зруйновані. Виїхати трасами, що залишились цілими, теж неможливо. Вони заблоковані поваленими деревами. Лінії електромереж обірвані.

Кілька міст затоплені через проливні дощі. Із туристичного містечка Гааст не можуть виїхати щонайменше 600 туристів. Ще сотні — застрягли на дорогах поблизу.



За прогнозами метеорологів, тропічний циклон «Фехі» незабаром має відступити. Але невідомо, коли саме туристи зможуть повернутся додому.