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Замах на Фіцо: стало відомо, в якому стані зараз перебуває словацький прем'єр

Надія Карбунар
glavcom.ua
Замах на Фіцо: стало відомо, в якому стані зараз перебуває словацький прем'єр
Рятувальники доставили пораненого прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до лікарні в місті Банська Бистриця
фото з відкритих джерел

Словацький уряд працюватиме без очільника

Стан прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо після замаху залишається важким, але стабільним.Про це повідомляє словацька агенція Aktuality.

За словами міністра оборони Роберта Каліняка, через важкий стан прем'єра переведення його до Братислави буде неможливим ще найближчі дні.

«Те саме стосується пропозицій з-за кордону, які ми дуже цінуємо», – додав він.

За словами Каліняка, останніми днями в Банській Бистриці сталося кілька чудес руками лікарів, медсестер і всього персоналу лікарні Рузвельта, куди госпіталізовано Фіцо після того, як його підстрелили минулої середи.

«Я не можу знайти слів, щоб подякувати вам за те, що ми наближаємося до позитивного прогнозу. Його стан дозволяє регенерацію, пан прем’єр-міністр, звичайно, усвідомлює всі межі, які представляє така серйозна травма», – сказав міністр.

Як працюватиме уряд Словаччини без Фіцо

Каліняк також розповів, як виглядатиме управління державою на час госпіталізації прем'єр-міністра.

«Ми домовилися, що уряд буде продовжувати за тією програмою, яку він визначив. Це означає, що наступного тижня буде щонайменше два засідання уряду, одне стандартне та одне позачергове, через переговори щодо єврофондів. Наближається термін внесення законів у парламент, тому держава має продовжувати функціонувати», – додав Каліняк.

Міністр також додав, що коаліція має всі повноваження, які зараз необхідні для забезпечення функціонування держави.

«Віце-прем'єри для цього і є, чи то закони підписувати, чи щось інше, у нас є всі ці повноваження», – сказав він.

Нагадаємо, у словацькому місті Гандлова пролунало кілька пострілів біля місцевого Палацу культури, де відбувалося виїзне засідання уряду, коли прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо вийшов для спілкування з людьми. Політик отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані. 

Письменнику Юраю Цинтулі, який стріляв у Фіцо, загрожує позбавлення волі на строк від 25 років до довічного ув'язнення. Поліція висунула обвинувачення нападнику в умисному вбивстві з помсти щодо особи, яку охороняють, на стадії замаху на вбивство. 

До слова, російська пропагандистка Маргарита Симоньян вже звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

За версією низки ЗМІ, Юрай Цинтула може бути пов’язаний із проросійським воєнізованим угрупованням «Словацькі солдати».

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Теги: коаліція міністр держава парламент травма переговори

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