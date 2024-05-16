Головна Думки вголос Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки
search button user button menu button
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Урядова організація

Фіцо замовив Буданов. Як у Москві шукали «український слід» у замаху

glavcom.ua
Фіцо отримав поранення і після замаху перебуває у тяжкому стані
фото з відкритих джерел

Було б дивом, якби й цей трагічний випадок Москва не використала на свою користь

Замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо знову довів, наскільки спотворене світосприйняття у російської пропаганди. Ще не встиг розвіятися дим після пострілів, як уся Z-рать майже у ту ж хвилину (з 16:17 по 16:18), як за командою, почала вишукувати український слід у замаху.

Фіцо замовив Буданов. Як у Москві шукали «український слід» у замаху фото 1

О 16:42 «Логіка Маркова» взагалі повідомила, що «прем'єр-міністр Словаччини Фіцо мабуть убитий. Він зазнав дуже тяжких поранень і якщо вижив, то це буде диво. Це означає, що політичний терор прийшов до Європи. З України, де Європа створила терористичну державу».

Насправді, було б дивом, якби й цей трагічний випадок Москва не використала на свою користь. Демонізація України в Європі та світі – один з наріжних каменів пропаганди. І для цього згодиться будь-який привід. Якщо немає, його вигадають.

Навіть, якщо 71-річний словацький літератор Юрай Чинтула, який і стріляв у Фіцо, скаже, що робив це з якихось особистих (чи, наприклад, творчих) причин, у Москві наполягатимуть, що «київський слід наказали приховати в Вашингтоні».

9 фото
На весь екран
Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – це новий виток дестабілізації у Європі, в якому путінські фейкороби одразу ж побачили «український слід»
джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Спроб довести, що «Україна – терористична держава» було багато. Починаючи з «брудної бомби» і завершуючи терактом в «Крокусі». Але всі вони завершилися пшиком. Ніхто в світі в це не повірив.

До речі, президент України Зеленський негайно засудив замах: «Напад є жахливим. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства щодо глави уряду сусідньої держави-партнера. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо незабаром одужає і висловлюємо нашу солідарність з народом Словаччини». (До речі, Путін значно пізніше висловив слова підтримки Фіцо).

А історичний досвід усунення політичних лідерів інших країн саме у СРСР та Росії дуже багатий. Достатньо згадати долю «промосковського» очільника Афганістану Хафізулли Аміна в 1979 році.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія Словаччина Європа Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Незапланована перевірка стійкості України виявила, що ми сильніші, ніж здається»
Україну випробовують на витривалість
22 квiтня, 09:40
Патріарх Варфоломій запевняє свою паству: що він веде Церкву в майбутнє, а Кирило тримається за минуле
Зіткнення патріархів. Боротьба між Варфоломієм і Кирилом більша за Україну війна і релігія
18 квiтня, 19:30
Росія зранку 19 квітня обстріляла центр Дніпра
Троє дітей загинуло, є поранені: наслідки атаки на Дніпропетровщину (фото, відео)
19 квiтня, 10:05
«Я хочу бути на правильному боці історії», – заявив Джонсон
NYT розповіла, чому спікер Джонсон погодився на допомогу Україні
21 квiтня, 19:43
Вето Росії поставить під загрозу низку життєво важливих сфер
Білий дім відреагував на вето РФ щодо нерозміщення ядерної зброї у космосі
25 квiтня, 07:20
Мінфін США дозволив проводити операції з російськими банками
США тимчасово дозволили розрахунки з кількома російськими банками
30 квiтня, 11:12
Більшість країн ЄС проігнорували інавгурацію Путіна
Хто буде на інавгурації Путіна: повний список країн ЄС
7 травня, 10:26
Зараз в Естонії під тимчасовим захистом проживає майже 31 тис. біженців
В одній з країн ЄС знизилася кількість українських біженців
10 травня, 00:45
Північно-Західна транспортна прокуратура РФ перевіряє обставини виникнення пожежі
У Архангельську горить теплохід «М.В. Ломоносов» (відео)
14 травня, 10:33

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Фіцо замовив Буданов. Як у Москві шукали «український слід» у замаху
Фіцо замовив Буданов. Як у Москві шукали «український слід» у замаху
Що не так з «апокаліптикою» від The New York Times
Що не так з «апокаліптикою» від The New York Times
Як Москва шукала «український нацизм» у Білому домі
Як Москва шукала «український нацизм» у Білому домі
Список «народів-переможців» нацизму. Останні правки Путіна
Список «народів-переможців» нацизму. Останні правки Путіна
Чому з Москвою не можна зараз сідати за стіл переговорів
Чому з Москвою не можна зараз сідати за стіл переговорів
Очільник «Справедливої Росії» має сісти за кіднепінг
Очільник «Справедливої Росії» має сісти за кіднепінг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Полонений 18-річний окупант здивував історією про те, як опинився на війні
24K
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
15K
За що ми воюємо, або Звернення до тих, хто втомився від війни
13K
«Воно чи вони?» Фаріон відповіла, як правильно називати переможця Євробачення Nemo
7447
Прикордонники у горах затримали гравця одного з найсильніших баскетбольних клубів України
6819
Працівників Glovo та Favbet заброньовано від мобілізації? Нардеп показав документ

Новини

Черговий пакет санкцій має повністю заборонити російську продукцію на ринку ЄС – нардеп
Сьогодні, 15:19
День вишиванки 2024: історія, традиції та цікаві факти про свято
Сьогодні, 06:05
Через необхідність відновлення енергосистеми розглядається варіант збільшення тарифу на світло до 4,8 грн за кіловат
Вчора, 17:23
Під час стрибка з парашутом на Одещині загинув 19-річний курсант
Вчора, 15:51
Підвищення акцизу на пальне. Економіст пояснив наслідки
Вчора, 13:17
Уряд має знайти кредити для «Енергоатому» та «Укренерго» – інвестори
Вчора, 11:37

Прес-релізи

Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
Російські активи – Україні. У столиці пройде онлайн-дискусія щодо заморожених грошей РФ
16 травня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua