Було б дивом, якби й цей трагічний випадок Москва не використала на свою користь

Замах на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо знову довів, наскільки спотворене світосприйняття у російської пропаганди. Ще не встиг розвіятися дим після пострілів, як уся Z-рать майже у ту ж хвилину (з 16:17 по 16:18), як за командою, почала вишукувати український слід у замаху.

О 16:42 «Логіка Маркова» взагалі повідомила, що «прем'єр-міністр Словаччини Фіцо мабуть убитий. Він зазнав дуже тяжких поранень і якщо вижив, то це буде диво. Це означає, що політичний терор прийшов до Європи. З України, де Європа створила терористичну державу».

Насправді, було б дивом, якби й цей трагічний випадок Москва не використала на свою користь. Демонізація України в Європі та світі – один з наріжних каменів пропаганди. І для цього згодиться будь-який привід. Якщо немає, його вигадають.

Навіть, якщо 71-річний словацький літератор Юрай Чинтула, який і стріляв у Фіцо, скаже, що робив це з якихось особистих (чи, наприклад, творчих) причин, у Москві наполягатимуть, що «київський слід наказали приховати в Вашингтоні».

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Замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо – це новий виток дестабілізації у Європі, в якому путінські фейкороби одразу ж побачили «український слід» джерело: Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки

Спроб довести, що «Україна – терористична держава» було багато. Починаючи з «брудної бомби» і завершуючи терактом в «Крокусі». Але всі вони завершилися пшиком. Ніхто в світі в це не повірив.

До речі, президент України Зеленський негайно засудив замах: «Напад є жахливим. Ми рішуче засуджуємо цей акт насильства щодо глави уряду сусідньої держави-партнера. Необхідно докласти всіх зусиль, щоб насильство не стало нормою в жодній країні, в жодній формі та в жодній сфері. Ми щиро сподіваємося, що Роберт Фіцо незабаром одужає і висловлюємо нашу солідарність з народом Словаччини». (До речі, Путін значно пізніше висловив слова підтримки Фіцо).

А історичний досвід усунення політичних лідерів інших країн саме у СРСР та Росії дуже багатий. Достатньо згадати долю «промосковського» очільника Афганістану Хафізулли Аміна в 1979 році.