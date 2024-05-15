Замах на прем'єра Фіцо. Кремлівські пропагандисти «знайшли український слід»

На прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо сьогодні було скоєно замах

Кремлівська пропагандистка вважає, що до замаху «причетна українська сторона»

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян звинуватила Україну в замаху на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Про це вона написала у своєму Telegram-каналі.

«Прем'єр Словаччини поранений. Той, який говорив, що СВО почалася внаслідок розгулу українських неонацистів і в Путіна не було іншого виходу. Ось так вони працюють. Ч.Т.Д. (що треба було довести – «Главком»)», – написала вона.

Симоньян звинуватила Україну в замаху на Фіцо скріншот

Варто зазначити, що правоохоронці вже затримали нападника Фіцо. Ним виявився 71-річний житель словацького міста Левіце. Наразі мотиви нападу чоловіка не відомі.

Нагадаємо, у середу, 15 травня, прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поранили під час стрілянини у будівлі, де відбулося засідання уряду. Інцидент стався у місті Гандлова окрузі Пр'євідза. Постріли пролунали перед Будинком культури, де відбувалося засідання уряду, у момент, коли прем'єр вийшов до людей.

Зокрема, словацькі ЗМІ повідомляють, що стан Фіцо дуже важкий, він поранений в живіт і груди.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо прокоментував другу річницю повномасштабної війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Фіцо, війна почалася у 2014 році з «розгулу українських неонацистів».