Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зеленський розповів про удар по хімзаводу в Пермському краю

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів про удар по хімзаводу в Пермському краю
Уражений комплекс у місті Губаха є ключовою ланкою у ланцюгу постачання для десятків російських оборонних заводів
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Ювелірна робота СБУ за 1700 км від кордону зупинила роботу хімічного гіганта «Метафракс Кемікалс»

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішну операцію Служби безпеки України із розгрому стратегічного об'єкта в глибокому тилу Російської Федерації. Ціллю українських спецслужб став великий хімічний комплекс «Метафракс Кемікалс», розташований у Пермському краї на Уралі. Унаслідок точкового далекобійного удару роботу промислового гіганта, який роками забезпечував інфраструктуру російського ВПК, повністю паралізовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Новий успішний наліт вітчизняних засобів ураження продемонстрував значне зростання технологічних спроможностей українського оборонного сектору та розвідки. Спеціальні далекобійні дрони СБУ змогли безперешкодно подолати щільну ешелоновану систему протиповітряної оборони ворога, пролетівши рекордну відстань.

Володимир Зеленський висловив особисту подяку оперативникам та інженерам Служби безпеки за ліквідацію цього надважливого промислового вузла.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х
Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край. «Метафракс Кемікалс» – важлива частина російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую!», – наголосив президент.

Уражений комплекс у місті Губаха є ключовою ланкою у ланцюгу постачання для десятків російських оборонних заводів. Продукція підприємства, зокрема компоненти для створення меламіну, карбаміду та метанолу, є безальтернативною сировиною для випуску сучасних конструкційних матеріалів, спеціальних смол, високотехнологічних пластиків, а також порохів та твердого ракетного палива.

Зупинка технологічних ліній «Метафракс Кемікалс» створює серйозний дефіцит сировини для підприємств РФ, що виготовляють спектр продукції, яка забезпечує російську армію.

Як відомо, безпілотники здійснили черговий успішний рейд у глибокий тил Російської Федерації. Ціллю атаки став стратегічний хімічний комплекс «АКМ» компанії «Метафракс», розташований у місті Губаха Пермського краю. Підприємство є важливим елементом промислового потенціалу ворога та виробляє компоненти, які використовуються у воєнних цілях. 

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський росія безпілотник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські бійці майстерно знищили ворожу ціль
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
Москва вкотре заявляє про готовність переговорів з Євросоюзом
Путін готовий до переговорів з Євросоюзом, але Москва не робитиме перший крок – Пєсков
8 травня, 13:20
«Уфа» буде оскаржувати рішення щодо присудження клубу технічної поразки
У російському футболі виник гучний скандал через українські дрони
7 травня, 09:12
Стрибок цін на нафту допоміг Кремлю пригальмувати виснаження резервів
Росія отримала несподіваний бонус через війну навколо Ірану
6 травня, 16:28
СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ «Кірішінафтооргсинтез»
СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ та інфраструктуру експорту
5 травня, 14:17
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати енергосистему
Після атак ворога чотири області залишилися без світла
5 травня, 11:11
СБУ атакувала ключовий нафтопереробний об’єкт РФ у Пермі
СБУ повторно вдарила по станції постачання нафти у Пермі
30 квiтня, 13:17
Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
Крадене зерно. Ізраїль між Україною і страхом перед Росією
29 квiтня, 13:57
Своїми войовничими діями і заявами Лукашенко привертає увагу до себе на міжнародному рівні, вважає експосол Ігор Кизим
Експосол України в Білорусі пояснив, кого насправді залякує Лукашенко своїми войовничими діями
25 квiтня, 21:06

Соціум

Паспортний бум: у Німеччині фіксують рекорд за кількістю натуралізацій
Паспортний бум: у Німеччині фіксують рекорд за кількістю натуралізацій
Зеленський розповів про удар по хімзаводу в Пермському краю
Зеленський розповів про удар по хімзаводу в Пермському краю
У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей
У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету
Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету
Ебола у Конго: як спалах тижнями залишався непоміченим
Ебола у Конго: як спалах тижнями залишався непоміченим

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua