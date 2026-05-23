Зеленський розповів про удар по хімзаводу в Пермському краю

Ювелірна робота СБУ за 1700 км від кордону зупинила роботу хімічного гіганта «Метафракс Кемікалс»

Президент України Володимир Зеленський офіційно підтвердив успішну операцію Служби безпеки України із розгрому стратегічного об'єкта в глибокому тилу Російської Федерації. Ціллю українських спецслужб став великий хімічний комплекс «Метафракс Кемікалс», розташований у Пермському краї на Уралі. Унаслідок точкового далекобійного удару роботу промислового гіганта, який роками забезпечував інфраструктуру російського ВПК, повністю паралізовано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Новий успішний наліт вітчизняних засобів ураження продемонстрував значне зростання технологічних спроможностей українського оборонного сектору та розвідки. Спеціальні далекобійні дрони СБУ змогли безперешкодно подолати щільну ешелоновану систему протиповітряної оборони ворога, пролетівши рекордну відстань.

Володимир Зеленський висловив особисту подяку оперативникам та інженерам Служби безпеки за ліквідацію цього надважливого промислового вузла.

«Вдячний Службі безпеки України за ураження одного з важливих російських воєнних підприємств. Дистанція від нашого кордону – 1700 кілометрів, це Пермський край. «Метафракс Кемікалс» – важлива частина російської хімічної індустрії. Продукція підприємства забезпечує десятки інших російських воєнних виробництв. Це і авіатехніка та дрони, ракетні двигуни, вибухові речовини. Тепер виробничий процес на підприємстві зупинений. Важлива наша далекобійна санкція. Дякую!», – наголосив президент.

Уражений комплекс у місті Губаха є ключовою ланкою у ланцюгу постачання для десятків російських оборонних заводів. Продукція підприємства, зокрема компоненти для створення меламіну, карбаміду та метанолу, є безальтернативною сировиною для випуску сучасних конструкційних матеріалів, спеціальних смол, високотехнологічних пластиків, а також порохів та твердого ракетного палива.

Зупинка технологічних ліній «Метафракс Кемікалс» створює серйозний дефіцит сировини для підприємств РФ, що виготовляють спектр продукції, яка забезпечує російську армію.

Як відомо, безпілотники здійснили черговий успішний рейд у глибокий тил Російської Федерації. Ціллю атаки став стратегічний хімічний комплекс «АКМ» компанії «Метафракс», розташований у місті Губаха Пермського краю. Підприємство є важливим елементом промислового потенціалу ворога та виробляє компоненти, які використовуються у воєнних цілях.