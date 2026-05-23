Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ебола у Конго: як спалах тижнями залишався непоміченим

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Ебола у Конго: як спалах тижнями залишався непоміченим
Серед загиблих – медичні працівники, що ускладнює реагування
фото ілюстративне
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Рідкісний штам вірусу сповільнив діагностику та дав хворобі тижні фори

Спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго розпочався, ймовірно, за тижні або й місяці до того, як його офіційно зафіксували, – і саме запізніла реакція дозволила вірусу безперешкодно поширитися в кількох провінціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP та Le Monde.

Перша смерть і два тижні в невіданні

Наприкінці квітня в Бунії – адміністративному центрі провінції Іторі на північному сході ДРК – помер медичний працівник із симптомами важкого геморагічного захворювання. Тіло перевезли до сусіднього гірничодобувного міста Монгбвалу, де й виникло основне вогнище епідемії: тіла людей, хворих на Еболу, вкрай заразні.

Однак польові тести на звичайний тип вірусу Ебола – так званий вірус Заїр, який стоїть за більшістю попередніх спалахів у Конго, – дали негативний результат. Це на два тижні заблокувало повноцінне розслідування. Лише 15 травня лабораторний аналіз підтвердив: збудник – вірус Бундібуґіо, значно рідкісніший штам, вперше виявлений 2007–2008 років в Уганді. Проти нього немає ні затвердженої вакцини, ні схваленого лікування.

5 травня ВООЗ отримала сигнал про «спалах невідомої хвороби з високою смертністю» в Монгбвалу – тоді місцеві джерела повідомляли вже приблизно про 50 загиблих. Між першою відомою смертю і цим сигналом минуло понад десять днів.

Масштаб більший, ніж показує статистика

Станом на 20 травня офіційна статистика налічувала близько 600 підозрілих випадків і понад 130 смертей. Утім, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус застеріг: реальні цифри значно вищі. Дослідники Імперського коледжу Лондона оцінюють фактичну кількість випадків приблизно у 400, однак верхня межа прогнозу сягає майже 1 400.

Серед загиблих – медичні працівники, що ускладнює реагування. 18 травня стало відомо про зараження американського лікаря, який лікував пацієнтів у Бунії: його евакуювали до Німеччини. Ситуацію додатково ускладнюють гуманітарна криза та активні бойові дії на сході ДРК, що обмежують доступ рятувальників до осередків хвороби.

Вірус перетнув кордон

11 травня до лікарні в Кампалі – столиці Уганди, за понад 700 км від Іторі, – потрапив 59-річний громадянин Конго з симптомами лихоманки. Чотири дні по тому він помер; посмертний аналіз підтвердив вірус Бундібуґіо. Це перший задокументований випадок виходу спалаху за межі ДРК. Десятки людей, які контактували з хворим, взяли під медичний нагляд.

Осередок розташований у зоні активного прикордонного руху між ДРК, Угандою і Південним Суданом, що робить ризик регіонального поширення реальним. ВООЗ оцінює його як «високий» для Центральної Африки, водночас наголошуючи: Ебола не передається повітряно-крапельним шляхом. Зараження відбувається через контакт із біологічними рідинами хворого – здебільшого в родинному колі, медичному середовищі або під час поховальних ритуалів, які у регіоні передбачають безпосередній контакт із тілом померлого.

17 травня ВООЗ оголосила спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення – найвищим рівнем тривоги в системі організації. США запровадили тимчасові обмеження на видачу віз для осіб, які відвідували ДРК, Уганду та Південний Судан. Франція оцінює ризик завезення до метрополії та архіпелагу Майотта як дуже низький, але запровадила заходи обережності. За межами Африки пандемічний ризик експерти вважають мінімальним – і підкреслюють: цей спалах не відповідає критеріям пандемії на кшталт COVID-19.

Окремою проблемою стала недовіра місцевих громад до медичних служб. Мешканці спалили центр лікування Еболи у Рвампарі після конфлікту з персоналом через видачу тіла для домашнього поховання. Cпеціальний радник ВООЗ попередив: вакцина проти вірусу Бундібуґіо з'явиться не раніше ніж через шість-дев'ять місяців.

Нагадаємо, це 17-й значний спалах Еболи в Конго. Найважчим залишається епідемія 2018–2020 років на сході країни, яка тривала понад два роки й забрала понад 2 200 життів. Тоді спалах також поширився на Уганду, а ЄС виділив 3,5 млн євро на профілактичні заходи у сусідніх країнах.

До слова, МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до провінцій Іторі та Південне Ківу. Гаряча лінія посольства України в ДРК та цілодобова лінія МЗС (+38 044 238 15 88) працюють у звичайному режимі.

Читайте також:

Теги: смерть Африка епідемія вірус ВООЗ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Останнє богослужіння Патріарх Філарет звершив 7 січня 2026 року у Володимирському патріаршому кафедральному соборі
«По-донецькому впертий, невтомний трудоголік». Сподвижники згадують маловідомі факти з життя патріарха Філарета пам’ять
28 квiтня, 09:30
Трагедія сталася на власному подвір'ї родини у селі Галина Воля Ковельського району
На Волині батько автівкою переїхав на смерть малолітнього сина
23 квiтня, 18:37
Міністр оборони Малі Садіо Камара був убитий
В Малі ліквідовано проросійського міністра оборони Садіо Камару
26 квiтня, 14:24
Під час ліквідації пожежі всередині оселі вогнеборці виявили тіло власника будинку без ознак життя
На Фастівщині під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло власника оселі
6 травня, 10:30
Смертельна ДТП у Дніпрі
У Дніпрі водій врізався у зупинку, де перебували люди. Є загиблі (відео)
15 травня, 20:30
Серед жертв удару по житловому будинку виявилися працівники «Нової пошти»
Ракетний удар по Києву забрав життя двох працівників «Нової пошти»
15 травня, 09:59

Соціум

США розсекретили нові файли про НЛО: п'ять головних відкриттів
США розсекретили нові файли про НЛО: п'ять головних відкриттів
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії
Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії
Європейські країни об’єдналися для створення зброї проти Росії
Європейські країни об’єдналися для створення зброї проти Росії
Росія вигадала нову страшилку про «мобілізацію жінок» в Україні
Росія вигадала нову страшилку про «мобілізацію жінок» в Україні
Кремль пригрозив Україні «відповіддю» після удару по Луганщині: відповідь Генштабу
Кремль пригрозив Україні «відповіддю» після удару по Луганщині: відповідь Генштабу

Новини

Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25
В Україні дощі, грози: погода на 22 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Спецпризначенці уразили штаб ФСБ та знищили російський ракетний комплекс (відео)
21 травня, 14:58
Польща висунула вимогу Україні через удари вглиб Росії
21 травня, 13:00

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua