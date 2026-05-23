Ебола у Конго: як спалах тижнями залишався непоміченим

Рідкісний штам вірусу сповільнив діагностику та дав хворобі тижні фори

Спалах лихоманки Ебола у Демократичній Республіці Конго розпочався, ймовірно, за тижні або й місяці до того, як його офіційно зафіксували, – і саме запізніла реакція дозволила вірусу безперешкодно поширитися в кількох провінціях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP та Le Monde.

Перша смерть і два тижні в невіданні

Наприкінці квітня в Бунії – адміністративному центрі провінції Іторі на північному сході ДРК – помер медичний працівник із симптомами важкого геморагічного захворювання. Тіло перевезли до сусіднього гірничодобувного міста Монгбвалу, де й виникло основне вогнище епідемії: тіла людей, хворих на Еболу, вкрай заразні.

Однак польові тести на звичайний тип вірусу Ебола – так званий вірус Заїр, який стоїть за більшістю попередніх спалахів у Конго, – дали негативний результат. Це на два тижні заблокувало повноцінне розслідування. Лише 15 травня лабораторний аналіз підтвердив: збудник – вірус Бундібуґіо, значно рідкісніший штам, вперше виявлений 2007–2008 років в Уганді. Проти нього немає ні затвердженої вакцини, ні схваленого лікування.

5 травня ВООЗ отримала сигнал про «спалах невідомої хвороби з високою смертністю» в Монгбвалу – тоді місцеві джерела повідомляли вже приблизно про 50 загиблих. Між першою відомою смертю і цим сигналом минуло понад десять днів.

Масштаб більший, ніж показує статистика

Станом на 20 травня офіційна статистика налічувала близько 600 підозрілих випадків і понад 130 смертей. Утім, генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус застеріг: реальні цифри значно вищі. Дослідники Імперського коледжу Лондона оцінюють фактичну кількість випадків приблизно у 400, однак верхня межа прогнозу сягає майже 1 400.

Серед загиблих – медичні працівники, що ускладнює реагування. 18 травня стало відомо про зараження американського лікаря, який лікував пацієнтів у Бунії: його евакуювали до Німеччини. Ситуацію додатково ускладнюють гуманітарна криза та активні бойові дії на сході ДРК, що обмежують доступ рятувальників до осередків хвороби.

Вірус перетнув кордон

11 травня до лікарні в Кампалі – столиці Уганди, за понад 700 км від Іторі, – потрапив 59-річний громадянин Конго з симптомами лихоманки. Чотири дні по тому він помер; посмертний аналіз підтвердив вірус Бундібуґіо. Це перший задокументований випадок виходу спалаху за межі ДРК. Десятки людей, які контактували з хворим, взяли під медичний нагляд.

Осередок розташований у зоні активного прикордонного руху між ДРК, Угандою і Південним Суданом, що робить ризик регіонального поширення реальним. ВООЗ оцінює його як «високий» для Центральної Африки, водночас наголошуючи: Ебола не передається повітряно-крапельним шляхом. Зараження відбувається через контакт із біологічними рідинами хворого – здебільшого в родинному колі, медичному середовищі або під час поховальних ритуалів, які у регіоні передбачають безпосередній контакт із тілом померлого.

17 травня ВООЗ оголосила спалах надзвичайною ситуацією міжнародного значення – найвищим рівнем тривоги в системі організації. США запровадили тимчасові обмеження на видачу віз для осіб, які відвідували ДРК, Уганду та Південний Судан. Франція оцінює ризик завезення до метрополії та архіпелагу Майотта як дуже низький, але запровадила заходи обережності. За межами Африки пандемічний ризик експерти вважають мінімальним – і підкреслюють: цей спалах не відповідає критеріям пандемії на кшталт COVID-19.

Окремою проблемою стала недовіра місцевих громад до медичних служб. Мешканці спалили центр лікування Еболи у Рвампарі після конфлікту з персоналом через видачу тіла для домашнього поховання. Cпеціальний радник ВООЗ попередив: вакцина проти вірусу Бундібуґіо з'явиться не раніше ніж через шість-дев'ять місяців.

Нагадаємо, це 17-й значний спалах Еболи в Конго. Найважчим залишається епідемія 2018–2020 років на сході країни, яка тривала понад два роки й забрала понад 2 200 життів. Тоді спалах також поширився на Уганду, а ЄС виділив 3,5 млн євро на профілактичні заходи у сусідніх країнах.

До слова, МЗС України рекомендувало громадянам утриматися від поїздок до провінцій Іторі та Південне Ківу. Гаряча лінія посольства України в ДРК та цілодобова лінія МЗС (+38 044 238 15 88) працюють у звичайному режимі.