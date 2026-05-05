СБУ атакувала один із ключових НПЗ РФ та інфраструктуру експорту

Під удар потрапив завод із часткою понад 6% нафтопереробки РФ

Служба безпеки України спільно із Силами оборони уразила об’єкти нафтової інфраструктури в Ленінградській області Росії, зокрема НПЗ СБУ уразила один із найбільших НПЗ РФ «Кірішінафтооргсинтез» та нафтоперекачувальну станцію та нафтоперекачувальну станцію «Кіріші». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт СБУ.

фото: СБУ

Операцію виконали бійці «Альфи» СБУ разом із підрозділами Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем. Унаслідок атаки на території НПЗ зафіксовано влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти. Наразі на об’єкті триває пожежа.

НПЗ «Кірішінафтооргсинтез» входить до трійки найбільших нафтопереробних підприємств Росії з потужністю 20-21 млн тонн нафти на рік. На нього припадає понад 6% загального обсягу нафтопереробки країни.

Також уражено резервуар із нафтопродуктами на нафтоперекачувальній станції «Кіріші», яка є одним із ключових вузлів постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ.

У СБУ наголошують, що атаки на енергетичну інфраструктуру спрямовані на зменшення доходів Росії від продажу нафти, які використовуються для фінансування війни проти України. Там також підкреслюють, що глибокий тил більше не гарантує безпеки стратегічних об’єктів РФ.

Крім того, у ніч на 5 травня у російських Чебоксарах пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих жителів, у місті оголосили ракетну небезпеку, після чого пролунала серія вибухів і з’явилися спалахи в небі.

За попередніми даними, під удар потрапив завод АО «ВНИИР-ПРОГРЕСС», який виробляє захищені від перешкод навігаційні модулі «Комета». Ці системи використовуються у російських безпілотниках, а також у крилатих і балістичних ракетах.