Експосол України в Білорусі пояснив, кого насправді залякує Лукашенко своїми войовничими діями

glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Ігор Кизим: «Лукашенко боїться, і цей страх вимагає від нього гучних публічних дій»

Останні войовничі заяви і дії самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка розраховані насамперед не на Україну, а на самих білорусів з метою зміцнення своєї влади. Про це в коментарі «Главкому» розповів експосол з особливих доручень щодо Білорусі, посол України у Білорусі у 2017-2023 роках Ігор Кизим.

«Лукашенко завжди до чогось «готується», зокрема до зовнішніх загроз, коли ситуація для нього стає «некомфортною». Так можна тримати суспільство в тонусі й утримувати його від проявів невдоволення», – пояснив Ігор Кизим.

Експосол нагадав, що Лукашенко почав будувати військову інфраструктури поблизу українського кордону ще давно, а Україну він завжди, принаймні після 2014 року, розглядав як загрозу своїй владі, в тому числі через можливе «проникнення збройних формувань патріотичних білорусів». «Але очевидно, що будь-яка інфраструктура, зокрема, військова – небезпечна для нас, оскільки вона може бути використана росіянами, як це було у 2022 році. Втім наразі це теж буде проблематичним для Лукашенка, оскільки він розуміє, що реакція з українського боку цього разу буде іншою», – зауважив дипломат.

На його думку, Лукашенко зараз справді думає про захист своїх кордонів і необхідність посилення збройних сил з урахуванням досвіду війни в Україні, але саме з метою зміцнення своєї влади і «консервування системи, яку він будував у Білорусі впродовж останніх 30 років». «Він боїться, і цей страх вимагає від нього «гучних» публічних дій», – додав Ігор Кизим.

Крім того, своїми войовничими діями і заявами Лукашенко привертає увагу до себе на міжнародному рівні, вважає експосол.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив про реальну активність білоруських військових поблизу кордону. За його даними, там триває розбудова доріг та облаштування артилерійських позицій. Українська сторона вже попередила фактичне керівництво Білорусі через відповідні канали про готовність захищати свої території. Зеленський також навів паралель із нещодавніми подіями у Венесуелі, зазначивши, що їхні наслідки мають «стримувати Мінськ від фатальних помилок».

«Главком» також писав, що Олександр Лукашенко перейшов від риторики про «підготовку до війни» до конкретних мобілізаційних дій. 17 квітня самопроголошений президент Білорусі підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. 

Згідно з документом, мобілізації підлягають офіцери запасу, які не проходили строкову службу, але мають відповідну військову підготовку на кафедрах цивільних вишів. Такий крок спрямований на доукомплектування бойових частин досвідченими кадрами середньої ланки.

Крім того, Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні застосуванням балістичної ракети середньої дальності «Орєшнік». Так Лукашенко відреагував на заяву президента України, який зазначив, що російські ракети «Орєшнік», розміщені на території Білорусі, можуть стати законними військовими цілями.

