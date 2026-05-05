Після атак ворога чотири області залишилися без світла

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб стабілізувати енергосистему
Чотири області після ворожого удару залишилися без електрики

Внаслідок чергових ударів російськими безпілотниками по енергетичній інфраструктурі, на ранок 5 травня зафіксовано пошкодження мереж у чотирьох регіонах України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційні дані «Укренерго».

Нові знеструмлення через обстріли зафіксовано у таких областях:

  • Дніпропетровська;
  • Запорізька;
  • Сумська;
  • Харківська.

У компанії зазначають, що аварійно-відновлювальні роботи розпочинаються негайно, як тільки це дозволяють безпекові умови та дозвіл військових.

Енергетики зазначають, що наразі енергосистема працює збалансовано, проте українців просять ощадливо використовувати електроенергію, особливо у пікові години.

«Главком» писав, що протягом останньої доби російські окупаційні війська здійснили масовані атаки на прикордоння та обласний центр Сумської області. Внаслідок обстрілів зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та жертви серед мирного населення. 

Також російські окупаційні війська здійснили комбіновану атаку на Полтавську область, застосувавши ракети та ударні безпілотники. Внаслідок влучань у Полтавському районі зафіксовано численні жертви, значні руйнування інфраструктури та масштабні відключення газу. Нічна атака стала однією з найкривавіших для області за останній час. Станом на ранок вівторка підтверджено загибель 4 людей.

Кількість поранених стрімко зросла до 31 особи. Потерпілі мають травми різного ступеня тяжкості, їм надається невідкладна допомога в медичних закладах області.

Нагадаємо, цієї ж ночі ворог атакував Київщину, де постраждали мешканці Броварського та Вишгородського районів.

