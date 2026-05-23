У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей

Через вибух газу на вугільній шахті в провінції Шаньсі загинуло щонайменше 82 людини, ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти

У північній китайській провінції Шаньсі стався масштабний вибух газу на вугільній шахті «Люшенюй». Внаслідок аварії загинули щонайменше 82 гірники, ще дев'ятеро робітників наразі вважаються зниклими безвісти. Трагедія вже стала однією з найсмертоносніших у вугільній промисловості країни за останнє десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Xinhua.

Катастрофа на вугільній шахті «Люшенюй», що розташована в повіті Цінюань, сталася пізно ввечері в п'ятницю. За офіційними даними, у момент потужного вибуху метано-повітряної суміші під землею на зміні перебували 247 гірників. Ударна хвиля та подальше задимлення заблокували людей у підземних виробках на великій глибині.

Як повідомили в місцевому управлінні з надзвичайних ситуацій у Цінюані, на місце події негайно прибули спеціалізовані гірничорятувальні загони, медики та важка техніка. Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Рятувальники намагаються пробитися до дальніх виробок, де зафіксовано завали, та відновити стабільну вентиляцію для подачі кисню. Точні причини та обставини, що призвели до детонації газу, наразі встановлюються спеціальною державною комісією.

🇨🇳 У Китаї стався вибух на вугільній шахті: загинули щонайменше 90 людей.



Трагедія сталася в провінції Шаньсі на півночі Китаю увечері 22 травня. У момент вибуху під землею перебували 247 шахтарів.

Міжнародні спостерігачі відзначають дивну закономірність у висвітленні масштабів аварії китайськими офіційними структурами. Агентство Reuters звертає увагу на те, що у перших рапортах місцевої влади фігурували абсолютно інші цифри – спочатку повідомлялося лише про вісім загиблих, а також про нібито успішне виведення на поверхню понад 200 врятованих робітників.

Проте згодом державне інформагентство Xinhua оприлюднило оновлені дані, які шокували різким збільшенням кількості жертв до 82 осіб. Жодних офіційних пояснень від урядових інституцій чи керівництва компанії щодо причин такої кардинальної зміни статистики наразі не надходило.

Наразі робота копальні «Люшенюй» повністю призупинена, а правоохоронні органи затримали кількох відповідальних осіб для проведення слідчих дій.

