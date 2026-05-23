Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей
Вибух газу стався пізно ввечері в п'ятницю на вугільній шахті Люшенюй
фото: Xinhua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Через вибух газу на вугільній шахті в провінції Шаньсі загинуло щонайменше 82 людини, ще дев’ятеро вважаються зниклими безвісти

У північній китайській провінції Шаньсі стався масштабний вибух газу на вугільній шахті «Люшенюй». Внаслідок аварії загинули щонайменше 82 гірники, ще дев'ятеро робітників наразі вважаються зниклими безвісти. Трагедія вже стала однією з найсмертоносніших у вугільній промисловості країни за останнє десятиліття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Xinhua.

Катастрофа на вугільній шахті «Люшенюй», що розташована в повіті Цінюань, сталася пізно ввечері в п'ятницю. За офіційними даними, у момент потужного вибуху метано-повітряної суміші під землею на зміні перебували 247 гірників. Ударна хвиля та подальше задимлення заблокували людей у підземних виробках на великій глибині.

У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей фото 1
фото: Xinhua

Як повідомили в місцевому управлінні з надзвичайних ситуацій у Цінюані, на місце події негайно прибули спеціалізовані гірничорятувальні загони, медики та важка техніка. Пошуково-рятувальна операція триває в безперервному режимі. Рятувальники намагаються пробитися до дальніх виробок, де зафіксовано завали, та відновити стабільну вентиляцію для подачі кисню. Точні причини та обставини, що призвели до детонації газу, наразі встановлюються спеціальною державною комісією.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Міжнародні спостерігачі відзначають дивну закономірність у висвітленні масштабів аварії китайськими офіційними структурами. Агентство Reuters звертає увагу на те, що у перших рапортах місцевої влади фігурували абсолютно інші цифри – спочатку повідомлялося лише про вісім загиблих, а також про нібито успішне виведення на поверхню понад 200 врятованих робітників.

Проте згодом державне інформагентство Xinhua оприлюднило оновлені дані, які шокували різким збільшенням кількості жертв до 82 осіб. Жодних офіційних пояснень від урядових інституцій чи керівництва компанії щодо причин такої кардинальної зміни статистики наразі не надходило.

Наразі робота копальні «Люшенюй» повністю призупинена, а правоохоронні органи затримали кількох відповідальних осіб для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, китайська технологічна компанія GigaAI офіційно представила SeeLight S1 – першу в країні модель універсального побутового робота-гуманоїду, що працює на базі штучного інтелекту.

Читайте також:

Теги: шахта Китай вибух

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін продає Росію Китаю за право вести війну
Путін продає Росію Китаю за право вести війну
20 травня, 14:10
Китай показав Путіну його справжнє місце
Китай показав Путіну його справжнє місце
Вчора, 11:13
Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні
Тайвань побоюється поступок Трампа щодо статусу острова на саміті в Пекіні
25 квiтня, 02:29
В Австрії часто знаходять вибухівку з минулого століття
В Австрії вибух воєнної реліквії часів Другої світової війни поранив п’ятьох дітей
3 травня, 19:59
У Ровеньках вирує пожежа
На окупованій Луганщині лунали вибухи
8 травня, 00:35
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
Пройшов перший півфінал Євробачення-2026, БпЛА атакували Росію: головне за ніч 13 травня
13 травня, 05:48
Трамп та Сі Цзіньпін будуть рятувати торговельні відносини
США та Китай прагнуть відшкодувати збитки від тарифної війни
13 травня, 23:15
Росія завдала комбінований удар по Україні: головне за ніч 14 травня
Росія завдала комбінований удар по Україні: головне за ніч 14 травня
14 травня, 05:43
Президент США Дональд Трамп та президент Китаю Сі Цзіньпін відвідали сад Чжуннаньхай 15 травня 2026 року в Пекіні
Китай після зустрічі Сі з Трампом зробив нову заяву про війну в Україні
16 травня, 15:49

Соціум

У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей
У Китаї через вибух газу на шахті загинуло понад 80 людей
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету
Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету
Ебола у Конго: як спалах тижнями залишався непоміченим
Ебола у Конго: як спалах тижнями залишався непоміченим
США розсекретили нові файли про НЛО: п'ять головних відкриттів
США розсекретили нові файли про НЛО: п'ять головних відкриттів
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua