У російському футболі виник гучний скандал через українські дрони

Артем Худолєєв
«Уфа» буде оскаржувати рішення щодо присудження клубу технічної поразки

«Уфа» отримала технічну поразку, бо не змогла вилетіти на гру через закриття аеропорту, який припинив роботу через атаку українських дронів

Про це Генеральний директор російського футбольної команди «Уфа» Марат Шмаков повідомив пропагандиста, що клуб подасть апеляцію на рішення про присудження технічної поразки у матчі 32-го туру Першої ліги зі «СКА-Хабаровськом». Про це інформує «Главком».

Контрольно-дисциплінарний комітет Російського футбольного союзу (КДК РФС) присудив «Уфі» технічну поразку з рахунком 0:3 за неявку на матч проти «СКА-Хабаровська». Зустріч мала відбутися в Хабаровську 3 травня 2026 року. «Уфа» не змогла вилетіти на гру через закриття аеропорту, який припинив свою роботу через атаку українських дронів.

«Ми очікуємо офіційні матеріали від КДК РФС, клуб направив запит на виготовлення повного тексту рішення для подачі апеляції. Ситуація набула широкого резонансу у футбольному середовищі, ми знаходимося в контакті з представниками інших клубів, і багато з них висловлюють здивування з приводу прийнятого рішення. Більше того, звучать ініціативи щодо підготовки колективного звернення, оскільки подібні випадки можуть зачіпати не лише футбол, а й інші види спорту. В умовах, коли режим «Килим» застосовується все частіше, такі ситуації, на жаль, перестають бути винятком», – зазначив Шмаков.

Він також наголосив, що команда фізично не змогла вилетіти з Уфи через закриття аеропорту

«СКА-Хабаровськ» має на рахунку 38 очок і посідає 13-те місце у турнірній таблиці Першої ліги. «Уфа» перебуває на 15-й позиції з 31 очком.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

