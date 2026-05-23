Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)

Губернатор Пермського краю підтвердив факт повітряної атаки

Безпілотники здійснили черговий успішний рейд у глибокий тил Російської Федерації. Ціллю атаки став стратегічний хімічний комплекс «АКМ» компанії «Метафракс», розташований у місті Губаха Пермського краю. Підприємство є важливим елементом промислового потенціалу ворога та виробляє компоненти, які використовуються у воєнних цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Хімічний комплекс «АКМ» (Аміак-Карбамід-Меламін), що належить підсанкційній корпорації «Метафракс Кемикалс», є одним із найсучасніших та найпотужніших підприємств галузі в РФ. Спеціалізація цього промислового об'єкта – масове виробництво аміаку, карбаміду та меламіну. Потужності комплексу дозволяють щодобово випускати майже 900 тонн аміаку та понад 1600 тонн карбаміду.

Продукція заводу є сировиною не лише для цивільного сектору, а й критично важливою складовою для російського оборонно-промислового комплексу, зокрема для створення вибухових речовин, порохів та артилерійських мін і снарядів. За свідченнями очевидців та даними моніторингових каналів, у результаті «прильотів» на території комплексу пролунало кілька вибухів, після чого в районі виробничих установок спалахнула пожежа.

Масштаб інциденту змусив російське керівництво регіону оперативно виправдовуватися перед населенням. Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін офіційно підтвердив факт повітряної атаки на промислову зону, проте традиційно для російських чиновників спробував применшити наслідки влучань і заявив про нібито «ефективну роботу» протиповітряної оборони.

«Сьогодні на одне з промислових підприємств Пермського краю здійснено атаку ворожих безпілотників. Кілька БПЛА було збито на підльоті силами Міноборони та мобільними вогневими групами. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Загрози безпеці мешканців немає», – написав очільник регіону у своїх соціальних мережах, закликавши місцевих мешканців не поширювати фотографії руйнувань.

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували портову інфраструктуру Новоросійська: на території паливного терміналу «Шесхарис» спалахнула пожежа. Термінал є одним із ключових вузлів російського нафтового експорту – щороку через нього проходять мільйони тонн сировини.