Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
Підприємство спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду та меламіну
колаж: glavcom.ua
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Губернатор Пермського краю підтвердив факт повітряної атаки

Безпілотники здійснили черговий успішний рейд у глибокий тил Російської Федерації. Ціллю атаки став стратегічний хімічний комплекс «АКМ» компанії «Метафракс», розташований у місті Губаха Пермського краю. Підприємство є важливим елементом промислового потенціалу ворога та виробляє компоненти, які використовуються у воєнних цілях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі.

Хімічний комплекс «АКМ» (Аміак-Карбамід-Меламін), що належить підсанкційній корпорації «Метафракс Кемикалс», є одним із найсучасніших та найпотужніших підприємств галузі в РФ. Спеціалізація цього промислового об'єкта – масове виробництво аміаку, карбаміду та меламіну. Потужності комплексу дозволяють щодобово випускати майже 900 тонн аміаку та понад 1600 тонн карбаміду.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

Продукція заводу є сировиною не лише для цивільного сектору, а й критично важливою складовою для російського оборонно-промислового комплексу, зокрема для створення вибухових речовин, порохів та артилерійських мін і снарядів. За свідченнями очевидців та даними моніторингових каналів, у результаті «прильотів» на території комплексу пролунало кілька вибухів, після чого в районі виробничих установок спалахнула пожежа.

Масштаб інциденту змусив російське керівництво регіону оперативно виправдовуватися перед населенням. Губернатор Пермського краю Дмитро Махонін офіційно підтвердив факт повітряної атаки на промислову зону, проте традиційно для російських чиновників спробував применшити наслідки влучань і заявив про нібито «ефективну роботу» протиповітряної оборони.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Сьогодні на одне з промислових підприємств Пермського краю здійснено атаку ворожих безпілотників. Кілька БПЛА було збито на підльоті силами Міноборони та мобільними вогневими групами. За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють оперативні служби. Загрози безпеці мешканців немає», – написав очільник регіону у своїх соціальних мережах, закликавши місцевих мешканців не поширювати фотографії руйнувань.

Нагадаємо, вночі безпілотники атакували портову інфраструктуру Новоросійська: на території паливного терміналу «Шесхарис» спалахнула пожежа. Термінал є одним із ключових вузлів російського нафтового експорту – щороку через нього проходять мільйони тонн сировини.

Читайте також:

Теги: росія безпілотник завод

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр Болгарії Румен Радев заявив, що трибунал для Путіна зараз неможливий
Болгарія відмовилася підтримати міжнародний трибунал для Путіна
Вчора, 16:43
Після атаки розгорілася пожежа
У Ставропольському краї РФ пролунала серія вибухів: уражено завод
20 травня, 02:31
Внаслідок вибуху суттєвих пошкоджень зазнав дах одного з гаражів
Атака на Харків: через удар російського дрона постраждали троє людей
16 травня, 10:53
Путін втрачає контроль: ФСБ і «старе КГБ» готуються до битви за Росію
Путін втрачає контроль: ФСБ і «старе КГБ» готуються до битви за Росію
7 травня, 08:19
Пастка спрацювала: Кремль не зміг зіграти навіть у просту гру
Пастка спрацювала: Кремль не зміг зіграти навіть у просту гру
7 травня, 07:00
У Пермі зафіксували білий стовп диму після повторного вибуху
У Пермі стався новий вибух, масштаби пожежі зросли (відео)
30 квiтня, 07:51
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Розвідки США та Британії: Україна в кращому становищі за останній рік, попри заяви про «перевагу РФ»
Розвідки США та Британії: Україна в кращому становищі за останній рік, попри заяви про «перевагу РФ»
23 квiтня, 20:46
Президент наголосив, що кошти будуть спрямовані, на виробництво зброї, закупівлю необхідної зброї в партнерів
ЄС остаточно схвалив кредит для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
23 квiтня, 15:25

Соціум

Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
Дрони атакували хімічний комплекс «АКМ» у Пермському краї РФ (відео)
Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету
Жадан став почесним доктором Вроцлавського університету
Ебола у Конго: як спалах тижнями залишався непоміченим
Ебола у Конго: як спалах тижнями залишався непоміченим
США розсекретили нові файли про НЛО: п'ять головних відкриттів
США розсекретили нові файли про НЛО: п'ять головних відкриттів
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
Трамп змусить іноземців виїхати з США для отримання грін-карти
Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії
Держдеп США зробив тривожну заяву про ситуацію у Балтії

Новини

Україна відзначає День морської піхоти: цікава історія свята
Сьогодні, 09:23
Україна відзначає День Героїв: історія свята
Сьогодні, 08:55
У Росії горить інститут, що розробляє технології видобутку золота
Сьогодні, 07:50
Грози із градом в окремих областях України: погода на 23 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Росії горить найбільший нафтовий термінал на Чорному морі
Сьогодні, 02:12
Вперше за кілька років представник Трампа відвідає форум Путіна
Вчора, 09:25

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua