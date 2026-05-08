Головна Світ Політика
search button user button menu button

Путін готовий до переговорів з Євросоюзом, але Москва не робитиме перший крок – Пєсков

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Путін готовий до переговорів з Євросоюзом, але Москва не робитиме перший крок – Пєсков
Москва вкотре заявляє про готовність переговорів з Євросоюзом
фото з відкритих джерел

Російська Федерація готова до діалогу з країнами Європейського Союзу. Але, як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков Моква не збирається виступати ініціатором відновлення контактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

За словами представника Кремля, Володимир Путін залишається відкритим до обговорення будь-яких питань з усіма сторонами, включно з офіційним Брюсселем. 

Також Пєсков заявив, що Росія не планує самостійно пропонувати відновлення дипломатичних контактів. «РФ не буде сама ініціювати контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа», – сказав Пєсков.

Зауважимо, раніше у Євросоюзі неодноразово заявляли, що повернення до переговорів з Росією неможливе до виконання низки умов, зокрема припинення агресії проти України.

Разом з тим голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни. 

«Я розмовляю з 27 національними лідерами, щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент», – сказав Кошта.

При цьому Кошта зазначив, що така ініціатива має підтримку президента України Володимир Зеленський. В Офісі президента України підтвердили обговорення цієї теми, наголосивши на необхідності більшої європейської координації та появи єдиного представника, здатного вести переговори від імені всієї Європи. 

«Главком» писав, що у Брюсселі знову розпалюються суперечки щодо використання конфіскованих російських коштів. Нідерланди очолили групу країн, які вважають, що узгодженого раніше кредиту в €90 млрд не вистачить для виживання України у 2026–2027 роках. Гаага пропонує повернутися до радикального плану – задіяти всі €210 млрд знерухомлених активів Кремля.

Читайте також:

Теги: росія війна Що буде з Євросоюзом Україна Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
«Парад у Москві». Нове кремлівське ІПСО?
6 травня, 18:24
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
Війна як бізнес: енергетичні прибутки США у цифрах
22 квiтня, 12:40
Іспанія, Велика Британія та Польща є головними покупцями українських яєць у 2026 році
Україна встановила п'ятирічний рекорд з експорту яєць
23 квiтня, 12:24
Гроші від ЄС витратять на озброєння та захист енергетики, запевняє Зеленський
Зеленський розповів, на що витратять рекордний кредит від ЄС
26 квiтня, 15:36
Унаслідок російського удару постраждав дитячий садок
Масований удар по Одесі: кількість постраждалих зросла
30 квiтня, 09:30
Адміністрація США представила оборонний план на 2027 рік
США викреслили Україну з оборонного бюджету країни на 2027 рік
1 травня, 19:04
Російська влада чудово розуміє, що Україна має чим принизити її прямо під стінами Кремля
Нардеп розповів, що чекає на Путіна 9 травня
2 травня, 16:35
Іран заявив, що план США щодо проведення кораблів через Ормузьку протоку порушує перемир'я
Іран заявив, що план США щодо проведення кораблів через Ормузьку протоку порушує перемир'я
4 травня, 04:32
Папа Римський: Місія церкви – проповідувати Євангеліє, проповідувати мир
Папа Римський розкритикував Трампа за перекручування його поглядів на Іран
6 травня, 00:30

Політика

Зеленський анонсував приїзд команди Трампа до Києва: названо терміни
Зеленський анонсував приїзд команди Трампа до Києва: названо терміни
Путін готовий до переговорів з Євросоюзом, але Москва не робитиме перший крок – Пєсков
Путін готовий до переговорів з Євросоюзом, але Москва не робитиме перший крок – Пєсков
«Пощади їм не буде». До погроз Києву долучився Лавров (відео)
«Пощади їм не буде». До погроз Києву долучився Лавров (відео)
Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом
Парламент Болгарії затвердив новий уряд на чолі з проросійським експрезидентом
Нідерланди поновили спроби переговорів про заморожені російські активи для України
Нідерланди поновили спроби переговорів про заморожені російські активи для України
Росія масштабує війська безпілотних систем та розгортає нові полки. Сирський розкрив плани ворога
Росія масштабує війська безпілотних систем та розгортає нові полки. Сирський розкрив плани ворога

Новини

Перемовини Євросоюзу з Росією. Каллас назвала одну з вимог
Сьогодні, 13:35
Суд заочно виніс вирок помічнику Путіна Володимиру Мединському
Сьогодні, 11:32
Москва розгорнула кампанію з дискредитації армії Польщі
Сьогодні, 07:52
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 23:09
Перша група ветеранів завершила програму Фонду Віктора Пінчука в Єльському університеті
Вчора, 21:04
Евакуація з окупованих Олешок: Червоний Хрест підтвердив готовність сприяти
Вчора, 18:46

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua