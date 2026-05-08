Російська Федерація готова до діалогу з країнами Європейського Союзу. Але, як заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков Моква не збирається виступати ініціатором відновлення контактів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські медіа.

За словами представника Кремля, Володимир Путін залишається відкритим до обговорення будь-яких питань з усіма сторонами, включно з офіційним Брюсселем.

Також Пєсков заявив, що Росія не планує самостійно пропонувати відновлення дипломатичних контактів. «РФ не буде сама ініціювати контакти з ЄС, хоча готова просуватися в діалозі настільки, наскільки до цього готова Європа», – сказав Пєсков.

Зауважимо, раніше у Євросоюзі неодноразово заявляли, що повернення до переговорів з Росією неможливе до виконання низки умов, зокрема припинення агресії проти України.

Разом з тим голова Євроради Антоніу Кошта заявив, що лідери ЄС обговорюють підготовку до потенційних переговорів із Росією про завершення війни.

«Я розмовляю з 27 національними лідерами, щоб знайти найкращий спосіб організуватися та визначити, що нам потрібно ефективно обговорити з Росією, коли для цього настане слушний момент», – сказав Кошта.

При цьому Кошта зазначив, що така ініціатива має підтримку президента України Володимир Зеленський. В Офісі президента України підтвердили обговорення цієї теми, наголосивши на необхідності більшої європейської координації та появи єдиного представника, здатного вести переговори від імені всієї Європи.

«Главком» писав, що у Брюсселі знову розпалюються суперечки щодо використання конфіскованих російських коштів. Нідерланди очолили групу країн, які вважають, що узгодженого раніше кредиту в €90 млрд не вистачить для виживання України у 2026–2027 роках. Гаага пропонує повернутися до радикального плану – задіяти всі €210 млрд знерухомлених активів Кремля.