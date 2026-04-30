СБУ повторно вдарила по станції постачання нафти у Пермі

Другий удар спричинив нові пожежі та порушив постачання нафти до НПЗ «Лукойл»

Служба безпеки України вдруге поспіль завдала ударів по нафтовій інфраструктурі Росії поблизу Пермі, уразивши об’єкти одного з найбільших нафтопереробних заводів країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт СБУ.

April 30, 2026

За наявною інформацією, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ відпрацювали по НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», який розташований більш ніж за 1500 км від території України. Це підприємство є одним із ключових у російській нафтопереробній галузі, з річною потужністю близько 13 млн тонн. Воно забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби армії РФ.

фото: СБУ

Попередньо встановлено, що внаслідок удару було уражено установку АВТ-4 – один із головних вузлів первинної переробки нафти. Після влучання загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх пошкодження фактично означає зупинку роботи цієї установки.

фото: СБУ

Окрім цього, СБУ повторно атакувала лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка забезпечує транспортування нафти на зазначений НПЗ. Напередодні цей об’єкт уже зазнав удару безпілотників, а нині там зафіксовано нові осередки пожежі.

фото: СБУ

У СБУ наголошують, що подібні операції мають системний характер і спрямовані на підрив логістики та виробничих потужностей, які забезпечують ведення війни проти України. Також підкреслюється, що географічна віддаленість більше не є гарантією безпеки для об’єктів, залучених до військово-промислового комплексу РФ.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.