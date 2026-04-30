СБУ повторно вдарила по станції постачання нафти у Пермі

glavcom.ua
Єгор Голівець
Другий удар спричинив нові пожежі та порушив постачання нафти до НПЗ «Лукойл»

Служба безпеки України вдруге поспіль завдала ударів по нафтовій інфраструктурі Росії поблизу Пермі, уразивши об’єкти одного з найбільших нафтопереробних заводів країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт СБУ.

За наявною інформацією, безпілотники Центру спеціальних операцій «Альфа» СБУ відпрацювали по НПЗ «Лукойл-Пермнафтооргсинтез», який розташований більш ніж за 1500 км від території України. Це підприємство є одним із ключових у російській нафтопереробній галузі, з річною потужністю близько 13 млн тонн. Воно забезпечує паливом як цивільний сектор, так і потреби армії РФ.

Попередньо встановлено, що внаслідок удару було уражено установку АВТ-4 – один із головних вузлів первинної переробки нафти. Після влучання загорілися вакуумна та атмосферна ректифікаційні колони. Їх пошкодження фактично означає зупинку роботи цієї установки.

Окрім цього, СБУ повторно атакувала лінійну виробничо-диспетчерську станцію «Пермь», яка забезпечує транспортування нафти на зазначений НПЗ. Напередодні цей об’єкт уже зазнав удару безпілотників, а нині там зафіксовано нові осередки пожежі.

У СБУ наголошують, що подібні операції мають системний характер і спрямовані на підрив логістики та виробничих потужностей, які забезпечують ведення війни проти України. Також підкреслюється, що географічна віддаленість більше не є гарантією безпеки для об’єктів, залучених до військово-промислового комплексу РФ.

Нагадаємо, що від початку повномасштабної війни Сили оборони України більш ніж у 2,5 раза наростили дальність deep strike по тилу РФ. Якщо у 2022 році вдавалося уразити цілі приблизно на 630 км, то нині українські далекобійні засоби дістають ворога вже на відстані близько 1 750 км.

