США розсекретили нові файли про НЛО: п'ять головних відкриттів

Міністр оборони Піт Гегсет: відомство забезпечить безпрецедентну прозорість щодо аномальних явищ

США оприлюднили другий пакет розсекречених матеріалів про неідентифіковані аномальні явища: 64 файли, серед яких відеозапис збиття НЛО над озером Гурон, аудіозаписи астронавтів «Аполлона-12» та зафіксовані пілотами дивні об'єкти в різних куточках світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

У п'ятницю, 22 травня, Міністерство оборони США розмістило на урядовому сайті 51 відеозапис, сім аудіофайлів і шість текстових документів. Це друга порція матеріалів, яку Пентагон публікує на виконання доручення президента Дональда Трампа розсекретити відповідні архіви.

«Міністерство оборони діє в повній узгодженості з президентом Трампом, щоб забезпечити безпрецедентну прозорість щодо розуміння нашим урядом неідентифікованих аномальних явищ», – заявив міністр оборони Піт Гегсет.

🚨 Here is a thread of all of the UAP / UFO videos released today by the Department of War. pic.twitter.com/4lGe9HLO15 — John Greenewald, Jr. (@theblackvault) — John Greenewald, Jr. (@theblackvault) May 22, 2026

1. Збиття НЛО над озером Гурон

Серед найрезонансніших матеріалів – відеозаписи знищення невідомого об'єкта над озером Гурон 12 лютого 2023 року. Раніше ця операція перебувала під грифом секретності. На кадрах видно, як після влучання ракети об'єкт розпадається на кілька частин. Пентагон характеризує подію як «кінетичну взаємодію» між двома об'єктами. За даними конгресменки Анни Пауліни Луни, яка ще у березні 2026 року вимагала оприлюднення матеріалів, для збиття застосували ракету AIM-9 Sidewinder. Інцидент стався під час хвилі появи невідомих аеростатів у небі над США, деякі з яких приписували Китаю.

Винищувач F-16 спрямував керовану ракету по непізнаному аномальному об'єкту над озером Гурон Фото: pentagonufofiles.io

2. Об'єкти у формації над Перською затокою

До пакету увійшов відеоролик «НЛО у формації над Перською затокою», де кілька об'єктів переміщуються у строгому, майже військовому порядку. Чітка дистанція між ними породила версії від природних явищ до космічного сміття. В окремих відео фігурують об'єкти, що зависають, а потім раптово зникають поблизу авіабаз в Афганістані, та аномалії неподалік колишньої радянської військової бази в Казахстані.

3. Кулі над вертольотами та пожежі у Нью-Мексико

Серед свідчень – помаранчеві кулі, що світилися й роїлися навколо американських військових вертольотів, а також звіт про вогняні кулі над штатом Нью-Мексико. Через останній інцидент військові терміново перевіряли повітря на радіоактивні та хімічні частки.

4. Астронавти «Аполлона-12» і невідомі спалахи на Місяці

Окрему категорію становлять аудіозаписи місячної програми. Згідно з матеріалами, астронавти «Аполлона-12» фіксували невідомі смуги світла, що пролітали перед ними під час перебування на Місяці. Космонавти намагалися заплющити очі, аби заснути, однак явище не зникало.

5. НЛО у формі «Тік-Так» і Східнокитайське море

До пакету увійшли 46 відеозаписів з об'єктами характерної видовженої форми, за якими стежила Берегова охорона США, а також матеріали про швидкорухливі НЛО в районі Східнокитайського моря і в зонах закритого повітряного простору.

Ключові сенсації із розсекречених файлів США про НЛО Фото: pentagonufofiles.io

Нагадаємо, першу партію розсекречених файлів Пентагон оприлюднив 8–9 травня 2026 року. До міжвідомчого проєкту залучені Білий дім, NASA, ФБР, Міністерство енергетики та спеціальне Управління з вирішення аномалій (AARO). До початку розсекречення Гегсет зауважив, що ці матеріали занадто довго перебували під грифом секретності, що лише підживлювало суспільні спекуляції.