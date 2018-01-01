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    Землетрус зруйнував готель у Тайвані

    Землетрус був магнітудою 6,1
    У місті Хуалянь на північному сході Тайваню стався землетрус, в результаті чого завалилася будівля готелю. Про це повідомляє телеканал TVBS. Як зазначається, готель розташовано в повіті Хуалянь. Наразі інформації про жертв чи постраждалих немає. Про жертви землетрусу на даний момент не повідомляється. Осередок землетрусу залягав на глибині 5
    • Сьогодні, 19:13
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    Землетрус був магнітудою 6,1

    У місті Хуалянь на північному сході Тайваню стався землетрус, в результаті чого завалилася будівля готелю. Про це повідомляє телеканал TVBS.

    Як зазначається, готель розташовано в повіті Хуалянь. Наразі інформації про жертв чи постраждалих немає.

    Про жертви землетрусу на даний момент не повідомляється. Осередок землетрусу залягав на глибині 5 кілометрів.

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    Землетрус зруйнував готель у Тайвані
    Землетрус зруйнував готель у Тайвані
    Землетрус зруйнував готель у Тайвані

    У неділю ввечері на Тайвані також поблизу міста Хуалянь стався потужний землетрус магнітудою 6,4. Після нього були афтершоки магнітудою 4,1 і 5,5. Епіцентри всіх трьох підземних поштовхів розташовувалися вкрай близько один до одного.

    стихійні лиха
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