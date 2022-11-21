Землетрус в Індонезії забрав життя майже пів сотні людей (фото) 

Приблизно сім сотень обід отримали поранення

21 листопада Індонезію сколихнув землетрус. Загинули майже пів сотні людей, приблизно 700 поранені. Про це інформує Sky News.

За даними Національного метеорологічного, геофізичного та кліматологічного агентства, землетрус стався о 13:21 за місцевим часом (08:21 за Києвом).

Загрози цунамі немає. Підземні поштовхи хитали багатоповерхові будинки в столиці країни Джакарті, що змусило жителів і працівників офісів вибігати в паніці на вулиці.

Зазначають, що в Джакарті стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи тривали кілька секунд. Епіцентр землетрусу розташовувався в Чанжурі, приблизно за 75 кілометрів на південний схід від Джакарти, на глибині 10 кілометрів.

Внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 46 людей, 700 осіб отримали поранення.

Місцева влада повідомляє, що багато людей загинули через те, що їхні будинки не витримали землетрусу. Також зазначають, що жертв могло бути набагато більше, якби землетрус стався вночі.

Нагадаємо, у Чернівецькій області 18 листопада стався землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.