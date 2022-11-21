Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Землетрус в Індонезії забрав життя майже пів сотні людей (фото) 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Землетрус в Індонезії забрав життя майже пів сотні людей (фото) 
Чимало будинків не витримали землетрусу 
фото з відкритих джерел

Приблизно сім сотень обід отримали поранення 

21 листопада Індонезію сколихнув землетрус. Загинули майже пів сотні людей, приблизно 700 поранені. Про це інформує Sky News.

За даними Національного метеорологічного, геофізичного та кліматологічного агентства, землетрус стався о 13:21 за місцевим часом (08:21 за Києвом). 

Загрози цунамі немає. Підземні поштовхи хитали багатоповерхові будинки в столиці країни Джакарті, що змусило жителів і працівників офісів вибігати в паніці на вулиці.

Землетрус в Індонезії забрав життя майже пів сотні людей (фото)  фото 1

Зазначають, що в Джакарті стався землетрус магнітудою 5,6, підземні поштовхи тривали кілька секунд. Епіцентр землетрусу розташовувався в Чанжурі, приблизно за 75 кілометрів на південний схід від Джакарти, на глибині 10 кілометрів.

Внаслідок землетрусу загинуло щонайменше 46 людей, 700 осіб отримали поранення. 

Землетрус в Індонезії забрав життя майже пів сотні людей (фото)  фото 2

Місцева влада повідомляє, що багато людей загинули через те, що їхні будинки не витримали землетрусу. Також зазначають, що жертв могло бути набагато більше, якби землетрус стався вночі.  

Нагадаємо, у Чернівецькій області 18 листопада стався землетрус магнітудою 2,7 за шкалою Ріхтера.

Теги: влада землетрус поранення цунамі Індонезія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Соціум

Землетрус в Індонезії забрав життя майже пів сотні людей (фото) 
Землетрус в Індонезії забрав життя майже пів сотні людей (фото) 
Патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні
Патріарх Кирило подякував Путіну за війну в Україні
Падіння ракети у Пшевудові: польська прокуратура проти участі українців у слідстві
Падіння ракети у Пшевудові: польська прокуратура проти участі українців у слідстві
Росіянку, яка ображала українських переселенців, депортували з Німеччини – ЗМІ (відео)
Росіянку, яка ображала українських переселенців, депортували з Німеччини – ЗМІ (відео)
ЗМІ оприлюднили доповідь про злочини «вагнерівців» у Африці
ЗМІ оприлюднили доповідь про злочини «вагнерівців» у Африці
Без «війни» і «миру». Телебачення у РФ цензурувало пісню на музичному шоу (відео)
Без «війни» і «миру». Телебачення у РФ цензурувало пісню на музичному шоу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Тищенко привітав Байдена з днем народження і втрапив у конфуз
42K
Звідки випустили ракету по Пшеводуву – прем'єр-міністр Польщі зробив заяву
40K
Про що мовчить Зеленський
35K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції і заборони
35K
Повітряні сили повідомили, коли очікувати нових масованих ракетних атак Росії
24K
Повернення Криму. Заява Банкової викликала істерику в російських сенаторів

Новини

Євродепутати запевнили Україну у допомозі щодо відновлення та захисту нашої інфраструктури
19 листопада, 20:16
Понад пів тисячі поранених і вбитих: в окупантів серйозні втрати на двох напрямках
19 листопада, 07:06
Окупанти ведуть наступ на трьох напрямках – Генштаб
18 листопада, 07:00
Прем'єр Британії пояснив, чому Росію не вдасться вигнати з G20
17 листопада, 20:08
ЗСУ завдали потужних ударів по ворожих штабах і складах на Запоріжжі – Генштаб
17 листопада, 07:03
Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
15 листопада, 07:05

Прес-релізи

За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
За 10 років українська адвокатура стала стандартом для європейських адвокатур, – Лідія Ізовітова
18 листопада, 20:25
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту