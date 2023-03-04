Передвиборча кампанія Байдена: стали відомі подробиці

Команда президента намагається залучити ключових представників демократів і навіть деяких людей, які колись розглядалися як потенційні суперники

Президент США Джо Байден готується до старту своєї передвиборчої кампанії, який може відбутися вже в квітні цього року. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що зараз його команда намагається залучити ключових представників демократів і навіть деяких людей, які колись розглядалися як потенційні суперники. Національний комітет демократів (DNC) створить національну раду консультантів, до складу якої ввійдуть зіркові політики. Вони відомі своїми власними амбіціями на вищі посади, але залишилися на задньому плані після того, як демократи зберегли свою більшість у Сенаті на зборах 2022 року.

Нова консультативна рада демонструватиме єдність партії, яка стоїть за кандидатом, а також їздитиме країною для участі у передвиборчій кампанії та інтерв'ю на телебаченні від імені партії та кандидата.

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За інформацією видання, Байден збирається оголосити про своє повторне висування на виборах у квітні, хоча дата ще може змінитися. Зараз його команда робить інші кроки, зокрема, вибирає керівника кампанії та місто, де відбудеться партійна конвенція в 2024 році.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден підтвердив свій намір балотуватися на другий термін в інтерв’ю для телеканалу ABC News. У віці 80 років він є найстарішим чинним президентом в історії США, а якщо його переоберуть, то наприкінці другого терміну йому буде 86.

До слова, Байден був успішно прооперований, йому видалили злоякісну пухлину на шкірі.