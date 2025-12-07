Головна Світ Соціум
Жінка потрапила до лікарні з сильними спазмами, а виписалася з новонародженим немовлям

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Малюк народився благополучно і зараз почувається добре.
фото: newsweek.com

Кейона Дікерсон дізналася про свою вагітність у момент пологів

Жінка, яка не знала, що вагітна, потрапила до лікарні, думаючи, що в неї болісні спазми, але через два дні вийшла з новонародженою дитиною. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Newsweek.

Хоча багато жінок плекають свої вагітності та яскраво пам’ятають безліч змін, які зазнав їхній організм, того ж самого не можна сказати про американку Кейону Дікерсон. Протягом дев’яти місяців у неї все ще були регулярні менструації, які нічим не відрізнялися від норми, її вага не змінювалася, і точно не було жодного помітного животика.

«Сильні спазми, які я відчувала, були схожі на менструальні спазми», – сказала Дікерсон. «Саме так я й потрапила до лікарні, бо подумала, що зі мною щось не так».

«Я звернулася до лікарні через біль, а через два дні вийшла з лікарні з новонародженим дитям», – сказала вона.

Жінка потрапила до лікарні з сильними спазмами, а виписалася з новонародженим немовлям фото 1

Зрештою, Дікерсон довелося зробити кесарів розтин, оскільки серцебиття її дитини постійно знижувалося. На щастя, її син народився благополучно і зараз почувається добре.

Для Дікерсон, м’яко кажучи, це був досить несподіваний поворот подій. Вона місяцями жила своїм звичайним життям, навіть не підозрюючи, що її життя ось-ось зміниться назавжди.

«У мене не було жодних симптомів, не було збільшення ваги, все ще були сильні кровотечі щомісяця під час менструації. Я досі намагаюся все це осягнути, але загалом я щаслива», – сказала новоспечена мати.

Реакція в інтернеті перевершила всі очікування Дікерсон, а малюк вже став справжньою інтернет-сенсацією завдяки своїй несподіваній появі. Багато користувачів соціальних мереж у коментарях ставили запитання, бо хотіли дізнатися більше про те, що відбулося за останні кілька місяців. В одному коментарі написано: «Я ніколи не зможу зрозуміти, як це можливо, але вітаю!».

Раніше незвичайна подія сталась на парковці у Войковіцах (Сілезія). До жінки, яка потребувала допомоги, викликали швидку. Виявилося, медики прибули на пологи. Новоспечена мама була здивована, жінка не знала, що вагітна.

До слова, під час рейсу авіакомпанії Ryanair до Іспанії у повітрі несподівано з'явився додатковий пасажир – жінка народила. 

