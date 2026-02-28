Німецька авіакомпанія скасувала рейси на Близький Схід

Група авіакомпаній Lufthansa призупиняє всі рейси до та з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві

Lufthansa Group скасовує всі рейси до 7 березня

Найбільший авіаперевізник Європи, німецька група Lufthansa, оголосила про повне припинення польотів до Ізраїлю та ключових міст Близького Сходу. Рішення ухвалене на тлі ескалації та початку масштабних бойових дій у регіоні, що робить цивільне авіасполучення неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Izrael.

Рішення про зупинку польотів стосується не лише головного офісу Lufthansa, а й дочірніх компаній холдингу: SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines та Eurowings. Згідно з офіційною заявою, авіасполучення припинено за наступними напрямками:

Ізраїль: аеропорт Бен-Гуріон (Тель-Авів);

Ліван: Бейрут;

Йорданія: Амман;

Ірак: Ербіль;

Іран: Тегеран.

«Група Lufthansa постійно моніторить та оцінює ситуацію з безпекою на Близькому Сході та тісно контактує з владою», – йдеться у повідомленні групи.

За словами Lufthansa, пасажири, яких це стосується, можуть безкоштовно перебронювати квиток на пізнішу дату або ж отримати повне відшкодування вартості квитка.

Нагадаємо, унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

Як відомо, ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт. Після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки. Повідомляється про вибухи в столицях Катару та ОАЕ.