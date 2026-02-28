Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецька авіакомпанія скасувала рейси на Близький Схід

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Німецька авіакомпанія скасувала рейси на Близький Схід
Група авіакомпаній Lufthansa призупиняє всі рейси до та з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві
фото: Flash90

Lufthansa Group скасовує всі рейси до 7 березня

Найбільший авіаперевізник Європи, німецька група Lufthansa, оголосила про повне припинення польотів до Ізраїлю та ключових міст Близького Сходу. Рішення ухвалене на тлі ескалації та початку масштабних бойових дій у регіоні, що робить цивільне авіасполучення неможливим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Times of Izrael.

Рішення про зупинку польотів стосується не лише головного офісу Lufthansa, а й дочірніх компаній холдингу: SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines та Eurowings. Згідно з офіційною заявою, авіасполучення припинено за наступними напрямками:

  • Ізраїль: аеропорт Бен-Гуріон (Тель-Авів);
  • Ліван: Бейрут;
  • Йорданія: Амман;
  • Ірак: Ербіль;
  • Іран: Тегеран.

«Група Lufthansa постійно моніторить та оцінює ситуацію з безпекою на Близькому Сході та тісно контактує з владою», – йдеться у повідомленні групи.

За словами Lufthansa, пасажири, яких це стосується, можуть безкоштовно перебронювати квиток на пізнішу дату або ж отримати повне відшкодування вартості квитка.

Нагадаємо, унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

Як відомо, ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт. Після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки. Повідомляється про вибухи в столицях Катару та ОАЕ.

Читайте також:

Теги: Ізраїль авіація Німеччина війна Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
Війна за Незалежність. Чому ми ризикуємо втратити головне
Сьогодні, 07:43
Німеччина починає відроджувати металургію: стрімке зростання після тривалого скорочення
Німеччина починає відроджувати металургію: стрімке зростання після тривалого скорочення
Вчора, 12:10
Найбільш шокуючим моментом перехоплення є «поради», які отримує молодий взводний від старшого начальника
«Ноги не вмієш прострілювати?»: розвідка оприлюднила перехоплення методів «виховання» в армії окупантів
22 лютого, 15:07
Джин Шахін, Шелдон Вайтгаус, Річард Блюменталь та Кріс Кунс були в Одесі
Сенатори США вперше з початку великої війни відвідали Одесу (фото)
19 лютого, 06:35
Загалом за період із 9 по 14 лютого підрозділи ССО успішно уразили понад 10 військових об’єктів противника на ТОТ України
Сили спецоперацій знищили місце зберігання комплексу «Іскандер» в Криму
17 лютого, 11:45
Президент України зустрінеться з лідерами європейських країн, ЄС, НАТО та державним секретарем США
Візит Зеленського до Німеччини: Банкова оприлюднила розклад зустрічей президента
13 лютого, 12:38
Головнокомандувач ЗС Норвегії Ейрік Крістофферсен заявив про ризик вторгнення РФ
Норвегія готується до ймовірного вторгнення Росії: який сценарій можливий
11 лютого, 09:23
Реальна кількість СЗЧ вища, ніж офіційно озвучені 200 тисяч випадків, повідомив Білецький
Білецький: Повернення 200 тисяч військових з СЗЧ змінило б ситуацію на фронті на 180 градусів
7 лютого, 10:42
Зеленський нагадав, що ініціативи щодо припинення вогню звучали ще торік під час зустрічей у Саудівській Аравії
Енергетичне перемир’я? Зеленський пояснив, чи битиме Україна далі по російських НПЗ
30 сiчня, 10:18

Соціум

Німецька авіакомпанія скасувала рейси на Близький Схід
Німецька авіакомпанія скасувала рейси на Близький Схід
У Болівії військовий літак із грошима розбився, загинуло щонайменше 15 людей
У Болівії військовий літак із грошима розбився, загинуло щонайменше 15 людей
AP: Університети в Ірані стали епіцентром опору проти режиму
AP: Університети в Ірані стали епіцентром опору проти режиму
У Краснодарському краї РФ після атаки дронів сталася пожежа на міні-НПЗ
У Краснодарському краї РФ після атаки дронів сталася пожежа на міні-НПЗ
У Москві стався вибух у багатоповерховому будинку, є постраждалі
У Москві стався вибух у багатоповерховому будинку, є постраждалі
У Мілані трамвай врізався в будівлю, є загиблі
У Мілані трамвай врізався в будівлю, є загиблі

Новини

В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
Сьогодні, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
Вчора, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
Вчора, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Вчора, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Вчора, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua