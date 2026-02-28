У Болівії військовий літак із грошима розбився, загинуло щонайменше 15 людей

Літак перевозив щойно надруковані банкноти, але під час приземлення в аеропорту вилетів за межі злітно-посадкової смуги, протаранив огорожу, потрапив на автомагістраль, де пошкодив близько 15 автомобілів

Поблизу болівійської столиці Ла-Пас сталася масштабна авіаційна трагедія за участю вантажного літака Hercules C-130. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Повітряне судно, що належало ВПС країни, перевозило щойно надруковані банкноти із міста Санта-Крус. Під час приземлення в аеропорту Ель-Альто літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги, протаранив огорожу та вилетів на сусідню автомагістраль, де пошкодив близько 15 автомобілів.

За офіційними даними пожежної служби, внаслідок катастрофи загинуло щонайменше 15 осіб. Наразі невідомо, скільки жертв перебувало на борту літака, а скільки – у цивільних автівках на трасі. Генерал ВПС Серхіо Лора повідомив, що двоє з шести членів екіпажу наразі вважаються зниклими безвісти. Місце події охопила сильна пожежа, яку рятувальникам вдалося ліквідувати лише через деякий час.

Ситуація на місці падіння ускладнилася через вантаж літака: сотні місцевих жителів кинулися збирати розкидані по шосе та полю купюри. Це суттєво перешкоджало роботі медиків та рятувальників, тому влада була змушена залучити понад 500 солдатів та 100 поліцейських у спорядженні для боротьби з масовими заворушеннями, щоб оточити район.

Президент Центрального банку Болівії Давід Еспіноза, який прибув на місце події, заявив, що розсипані гроші не мають юридичної сили, оскільки вони ще не були офіційно введені в обіг. Щоб запобігти подальшому мародерству, військові почали публічно спалювати пошкоджені касові скриньки з готівкою. Сума коштів, що перевозилися, наразі не розголошується. Робота аеропорту Ель-Альто тимчасово призупинена, триває розслідування причин аварії.

