Спадкоємний принц Пехлеві закликав іранців готуватися до останньої битви

Обіцяна президентом США Дональдом Трампом допомога іранському народові прибула, це гуманітарне втручання спрямоване проти репресивного апарату Ісламської Республіки Іран (ІРІ), а не проти країни та нації. Тепер іранський народ має завершити справу в останній битві. Про це спадкоємний принц Ірану в екзилі Реза Пехлеві заявив на своїй сторінці в соцмережі X, коментуючи атаку США та Ізраїлю на Іран, передає «Главком».

«Допомога, яку обіцяв народові Ірану президент Сполучених Штатів, тепер прибула. Це гуманітарне втручання, і його метою є Ісламська Республіка, її апарат репресій та машина вбивств, а не країна та велика нація Ірану», – наголосив Пехлеві.

За його словами, остаточну перемогу здобуде саме іранський народ.

«Саме ми, народ Ірану, завершимо цю справу в цій останній битві. Час повертатися на вулиці наближається», – підкреслив він.

Спадкоємний принц Ірану в екзилі звернувся безпосередньо до військових, правоохоронців та сил безпеки Ірану, закликавши їх стати на бік народу, а співвітчизникам у Ірані порадив поки залишатися вдома.

Як відомо, Реза Пахлаві, син останнього шаха Ірану Мохаммеда Рези Пахлаві, з 1979 року перебуває в еміграції та є одним із найвпливовіших лідерів іранської опозиції.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон виступив із екстреною заявою на тлі масштабної ескалації між США, Ізраїлем та Іраном. Глава Франції офіційно ініціював термінове засідання Ради Безпеки ООН, наголосивши, що дії тегеранського режиму поставили під загрозу міжнародний мир та безпеку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Еммануеля Макрона.

Франція, як постійний член Ради Безпеки ООН, вимагає негайного втручання міжнародної спільноти для зупинки хвилі насильства.

Як відомо, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати офіційно заявили про свою готовність застосувати військову силу та надати всі наявні ресурси для відбиття іранської агресії. Це рішення було ухвалене після серії ракетних ударів Тегерана по суверенних територіях країн Перської затоки.

Раніше повідомлялося, що унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

До слова, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Bahrain News Agency.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.