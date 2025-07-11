Найбільші змії Європи активізувались в Україні: експерт пояснив, чи варто панікувати

Полоз, якого побачили у липні 2025 року у Верхньодніпровську на Дніпропетровщині

Чим корисні полози та чому їх суворо заборонено вбивати?

На Закарпатті, Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Київщині та інших областях країни місцеві жителі масово фіксують у соцмережах появу жовточеревих полозів – найбільших неотруйних змій Європи, занесених до Червоної книги України. Керуючись страхом, під час зустрічі з плазунами, які можуть сягати двох метрів завдовжки, люди намагаються їх налякати або вбити. Однак експерти пояснюють: боятися цих змій не варто, потрібно лише знати правила поведінки. Про те, як правильно діяти, побачивши змію та чи є підвищена небезпека влітку в коментарі «Главкому» повідомив доцент кафедри географії ДНУ Вадим Манюк.

«В Україні ситуація досить спокійна – маємо лише два отруйні види змій: гадюка звичайна та гадюка степова. Обидві занесені до Червоної книги і є досить рідкісними», – пояснив науковець.

Полоз п’є воду біля струмка на Закарпатті скріншот: Facebook / Тваринний світ України

Натомість українці найчастіше зустрічають саме неотруйних змій, зокрема жовточеревих полозів, фото та відео яких масово фіксують у соціальних мережах. За словами еколога, через свій великий розмір ці тварини можуть викликати страх. Однак укус цих плазунів зазвичай не є смертельним.

Полоз, спійманий у Запорізькій області скріншот: Facebook / Жаби, ящірки та змії

«Смертельні випадки трапляються вкрай рідко – лише в разі серйозної алергічної реакції. Люди часто плутають полоза з отруйними зміями й через це вбивають. Але максимум, на що здатна така змія – це легкий укус. І лише якщо її провокувати. Це буде як подряпина, з якої виступить крапля крові», – зазначив Вадим Манюк.

Полоз на дереві біля річки Латориця на Закарпатті скріншот: Facebook / Тваринний світ України

Експерт зауважив, що наразі немає жодної особливої «сезонності», але влітку активність змій може зростати через збільшення контактів з людьми.

«Літо – це час відпочинку, прогулянок, подорожей. Люди частіше виходять на природу, тому й більше зустрічей із плазунами. Також молоді особини в цей період активно розселяються, тож можуть з’явитися навіть біля людських домівок», – пояснив він.

Полоз на гілці, Куяльницький лиман, Одещина cкріншот: Facebook / Viktor Sevidov

Вадим Манюк додав, що жовточеревий полоз – вид, який охороняється: «Це не тільки неотруйна, а ще й дуже корисна тварина для екосистеми. Його вбивати – це не лише неправильно, а й незаконно. Вид занесено до Червоної книги України».

Змія у парку «Олександрія», Біла Церква cкріншот: Facebook / «Жаби, ящірки та змії»

Фахівець закликав не панікувати, не чіпати та не шкодити при зустрічі з цими зміями: «Якщо ви не впевнені, чи вона отруйна – не наближайтеся. Не провокуйте її, не ловіть. Просто спокійно відійдіть».

Змія на подвір’ї в селі Старі Кодаки, Дніпропетровщина cкріншот: Facebook / «Жаби, ящірки та змії»

Де мешкає та як живе жовточеревий полоз

Ці змії поширені в степовій зоні України, зокрема на півдні – у Миколаївській, Херсонській, Одеській, частині Запорізької та Дніпропетровської областей, а також на території регіонального ландшафтного парку «Приінгульський». Їх також спостерігали в національному парку «Кременецькі гори» на заході країни. В Європі ареал полоза охоплює Балкани, Кавказ, південну Росію, Молдову, Передню Азію.

Полози поширені у степовій зоні. Активні вдень, ховаються у норах і знищують гризунів cкріншот: Facebook / Жаби, ящірки та змії

Полози надають перевагу відкритим просторам – степам, напівпустелям, заростям чагарників, гірським схилам. У посушливу погоду тримаються біля річок та болотистих місцевостей. Активні вдень, ховаються в норах гризунів, тріщинах землі або кам’янистих осипах.

Полози харчуються переважно гризунами, птахами, ящірками та іншими дрібними тваринами, залежно від виду та розміру змії. Вони корисні для екосистеми, оскільки регулюють популяції гризунів та інших дрібних тварин.

Полози харчуються гризунами, птахами й ящірками, виконуючи важливу екологічну функцію фото: Facebook / Тваринний світ України

Навесні полози виходять із зимівлі, відкладають яйця в червні–липні, а молоді змії з’являються в серпні–вересні. На зиму збираються у групи до 10 особин.

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