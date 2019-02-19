ЗМІ назвали чотири кандидатури, які Трамп розглядає на посаду постпреда США при ООН



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У Держдепартаменті обіцяли, що нового кандидата на посаду в ООН президент оголосить найближчим часом

Декілька днів тому прес-секретар Держдепу Хізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США при ООН

Після того, як речниця Держдепартаменту США Хізер Ноєрт офіційно припинила бути кандидатом на посаду постійного представника США при ООН, президент Трамп обирає номінанта з-поміж чотирьох основних кандидатів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, ознайомлені із ситуацією.

«Президент Дональд Трамп розглядає чотирьох кандидатів на посаду наступного постпреда при ООН: партнера Goldman Sachs Group Inc. Діну Пауелл, нинішніх послів у Канаді й Німеччині – Келлі Крафт і Річард Грінелла, а також колишнього кандидата в сенатори від штату Мічиган Джона Джеймса», - пише видання.

Крім того, як повідомили джерела в Білому домі, не виключається можливість призначення на високу дипломатичну посаду доньки президента Іванки Трамп, яка зараз виконує функції радника Білого дому.

Нагадаємо, декілька днів тому прес-секретар Державного департаменту Сполучених Штатів Хізер Ноєрт відмовилася від пропозиції стати постійним представником США при ООН.

У Держдепартаменті повідомили, що нового кандидата на посаду в ООН президент оголосить найближчим часом.

На початку грудня Дональд Трамп запропонував Хізер Ноєрт зайняти посаду постійного представника США замість Ніккі Гейлі, що подала у відставку, але протягом двох місяців не подавав її кандидатуру в Сенат.