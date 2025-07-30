Сексистська реклама. Книгарня Vivat знову втрапила у скандал (відео)

«Коли чоловік-мільярдер тобі зраджує, але дає 100 тис. грн в місяць на книжки»

Читачі вимагають від Vivat вибачень та радять всій команді пройти базове навчання з гендерної рівності

Харківське видавництво Vivat випустило нову рекламу, яку одразу ж розкритикували користувачі соцмереж. Про це повідомляє «Главком».

На відео дружина заходить у кімнату, де перебуває чоловік-мільярдер із коханкою, проте головна героїня закриває очі на зраду задля того, щоб чоловік дав їй гроші для купівлі книг. «Коли чоловік-мільярдер тобі зраджує, але дає 100 тис. грн в місяць на книжки», – підписано відео.

Реакція соцмереж

Користувачів соцмереж дуже обурив ролик.

«Ви серйозно? Це ви так ставитесь до своїх читачок, більшість з яких заробляють гроші абсолютно самостійно. Це не смішно. Це принизливо», – пише Іван Приходько.

Такої ж думки Людмила Шамрай: «Ви серйозно? Тобто жінки не здатні купити книги за власні гроші? Та вийдіть з печери нарешті».

Дехто після такої реклами вважає, що варто перестати купувати книги у цьому видавництві. «Тобто, я із своїми заробленими грошима вже не маю купляти собі книги? Точно не у «Віваті». Чудовий посил, щоб припинити підтримувати видавництво», – пише Ірина Богославець.

Також люди вимагають вибачень перед жінками та радять всій команді пройти якесь базове навчання з гендерної рівності.

Попередні скандали

У червні видавництво Vivat звинуватили у використанні штучного інтелекту для перекладу книги. Серед тексту була фраза «Ось відформатований уривок з покращеною читабельністю та стилістикою діалогічного мовлення». Читачі тоді зазначали, що подібні формулювання використовує ChatGPT, працюючи із запитами відредагувати текст.

Згодом у видавництві пояснили, що фраза, яка опинилась у тексті, нібито є чернетковим коментарем редактора, який випадково потрапив до друку.

А у квітні читачі виявили в книжці видавництва Vivat ознаки машинного перекладу з російської мови. Йдеться про переклад книг «Випробування нареченої» та «Дівчина на ім’я Самсон».

Що відомо про видавництво Vivat?

Vivat – українське видавництво, що спеціалізується на виданні книжкових бестселерів українською мовою. Засноване у 2013 році. Протягом останніх років, згідно зі статистикою Книжкової палати, посідає місце у трійці найбільших видавництв України за кількістю виданих найменувань і накладів.

Основними напрямками діяльності видавництва є non-fiction, художня література, дитяча та підліткова література.

Генеральною директоркою видавництва Vivat є Юлія Орлова – українська підприємиця, топ-менеджерка, членкиня правління Асоціації книговидавців та книгорозповсюджувачів.

Нагадаємо, нещодавно видавництво BookChef скасувало виступ у Києві автора книги «Іди туди, де страшно». Мережа іронізує.