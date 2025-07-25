Міносвіти змінює школярам навчальну програму: що вивчатимуть діти з нового року

Лісовий: Ми прагнемо інтегрувати тему енергоефективності в шкільну програму максимально ефективно і без додаткового навантаження

МОН інтегрує тему енергоефективності в навчальні програми з нового року

З нового навчального року тема енергоефективності стане невід'ємною частиною шкільної програми для учнів 4–11 класів. Міністерство освіти і науки України навчитиме школярів раціонально користуватися ресурсами та бути більш енергоощадними у повсякденному житті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра МОН Оксена Лісового.

За його словами, інтеграція теми не передбачатиме додаткового навантаження на учнів. Натомість, вона буде включена в уже чинні навчальні програми, оновлюючи їх актуальність. Це стосується таких модельних програм, як «Пізнаємо природу», STEM, «Довкілля», «Технології», «Природничі науки» тощо.

«Ми прагнемо інтегрувати тему енергоефективності в шкільну програму максимально ефективно і без додаткового навантаження, – зазначив Оксен Лісовий. – Розуміння теми енергоефективності є необхідним для сучасної людини, а тим паче для громадян країни, яка потерпає від збройної агресії, що часто спрямована на пошкодження енергосистеми».

Для забезпечення ефективної інтеграції МОН у межах проєкту «Уроки енергоефективності» провело значну підготовчу роботу:

Навчання педагогів: Понад 2 200 вчителів уже пройшли спеціалізоване навчання, що стало першим етапом реалізації ініціативи.

Розробка посібників: Створено та вже доступні посібники для 4–11 класів, які допоможуть учителям зробити уроки цікавішими, змістовнішими та комфортнішими для викладання.

МОН також опублікував посібники розроблені для викладання теми енергоефективності у 4, 5–6, 8–9 та 10–11 класах – вони доступні за посиланням. Матеріали містять рекомендації щодо практичних занять, позаурочних активностей. Їх було схвалено Українським інститутом розвитку освіти (УІРО).

Окрім цього, у межах проєкту «Уроки енергоефективності» доступні безплатні онлайн-курси для вчителів – за посиланням.

«Уроки енергоефективності» – частина ширшої ініціативи впровадження теми зеленої енергетики в освіту в межах проєкту LEARN. Більше про ініціативу «Уроки енергоефективності» – за посиланням.

Для учнів 7 класу можна використовувати матеріали посібників для 5–6 і 8 класів.

Нагадаємо, в Україні цьогоріч інша форма розрахунку конкурсного бала для вступників, ніж це було попередніми роками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міносвіти.

«Останнім часом у публічному просторі з’являються твердження, що цьогорічні конкурсні бали нижчі, ніж у попередні роки, – нібито через слабші результати НМТ і «неефективну» систему коефіцієнтів. Міністерство освіти і науки України надає роз’яснення. Результати НМТ не погіршилися», – йдеться в повідомленні.

У Міносвіти пояснюють, що середні результати учасників НМТ-2025 – зіставні з торішніми.