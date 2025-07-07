ХАМАС визнав, що майже втратив контроль над Газою

Представник ХАМАС: Давайте будемо реалістами – від структури безпеки майже нічого не залишилося

ХАМАС майже втратив контроль над Газою: Озброєні клани заповнюють порожнечу

Високопоставлений офіцер сил безпеки ХАМАС повідомив, що палестинське озброєне угруповання втратило близько 80% свого контролю над сектором Газа. Він зазначив, що озброєні клани активно заповнюють цю порожнечу, свідченням чого є майже повний крах безпеки в регіоні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Підполковник, який був поранений у перший тиждень війни, що розпочалася після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, та з того часу відмовився від своїх обов'язків, поділився кількома голосовими повідомленнями з BBC на умовах анонімності. За його словами, система командування та управління ХАМАС зазнала краху через місяці ізраїльських ударів, які спустошили політичне, військове та безпекове керівництво угруповання.

«Давайте будемо реалістами – від структури безпеки майже нічого не залишилося. Більшість керівництва, близько 95%, зараз мертві... Усі активні діячі були вбиті», – сказав він. «То що ж насправді заважає Ізраїлю продовжувати цю війну?»

Він додав: «Логічно, це має тривати до кінця. Усі умови збігаються: Ізраїль має перевагу, світ мовчить, арабські режими мовчать, злочинні угруповання всюди, суспільство руйнується».

У вересні минулого року тодішній міністр оборони Ізраїлю заявив, що «ХАМАС як військове формування більше не існує» і що воно веде партизанську війну.

Офіцер розповів, що ХАМАС намагався перегрупуватися під час 57-денного припинення вогню з Ізраїлем на початку цього року, реорганізувавши свої політичні, військові та безпекові ради. Проте з моменту розірвання перемир'я в березні Ізраїль почав атакувати решту командних структур ХАМАС, що призвело до хаосу в цій групі.

«Щодо ситуації з безпекою, дозвольте мені чітко заявити: вона повністю зруйнована. Зовсім зникла. Немає жодного контролю ніде», – наголосив він. Люди пограбували апарат безпеки ХАМАС, комплекс «Ансар», який угруповання використовувало для управління Газою. «Вони пограбували все, офіси – матраци, навіть цинкові панелі – і ніхто не втрутився. Ні поліції, ні охорони».

Наслідком цього вакууму безпеки стала поява банд або озброєних кланів «скрізь». «Вони могли б зупинити вас, убити вас. Ніхто б не втрутився. Будь-хто, хто намагався діяти самостійно, наприклад, організувати опір злодіям, був розбомблений Ізраїлем протягом півгодини».

«Отже, ситуація з безпекою нульова. Контроль ХАМАС нульовий. Немає ні лідерства, ні командування, ні зв’язку. Зарплати затримуються, а коли вони надходять, то їх ледве можна використовувати. Дехто гине, просто намагаючись їх отримати. Це повний колапс».

26 червня щонайменше 18 людей загинули внаслідок удару ізраїльського безпілотника по підрозділу поліції ХАМАС у цивільному, який намагався встановити контроль над ринком у Дейр-ель-Бала, звинувативши продавців у завищенні цін та продажу награбованої допомоги. Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по «кількох озброєних терористах», що належать до Сил внутрішньої безпеки ХАМАС.

За словами офіцера, у цьому вакуумі шість озброєних груп, пов'язаних з впливовими місцевими кланами, стали серйозними претендентами на заповнення порожнечі. Ці групи мають доступ до грошей, зброї та людей і діють по всій Газі, але здебільшого на півдні.

Одну з них очолює Ясір Абу Шабаб, діяч, який привернув увагу Палестинської адміністрації, що базується на окупованому Західному березі річки Йордан і є суперником ХАМАС, а також регіональних гравців, особливо після того, як Ізраїль минулого місяця підтвердив, що постачає йому зброю.

Офіцер підтвердив, що ХАМАС призначив велику винагороду за голову Абу Шабаба, побоюючись, що він може стати об'єднуючою фігурою для його численних ворогів. «Хамас проігнорує звичайних злодіїв. Люди голодні, і [бойовики] не хочуть провокувати ще більший хаос. Але цей хлопець? Якщо бойовики ХАМАС знайдуть його, вони можуть переслідувати його замість ізраїльських танків».

Джерела в Газі повідомили, що Абу-Шабаб працює над координацією з іншими озброєними групами для створення спільної ради, спрямованої на повалення ХАМАС. Палестинський чиновник служби безпеки у відставці, який зараз живе в Каїрі, заявив, що мережа Абу-Шабаб набирає обертів. «Група Абу Шабаба схожа на дитину-сироту, яку всі захочуть усиновити, якщо йому вдасться підірвати правління ХАМАС».

Він також сказав, що Абу-Шабаб «підтримує добрі зв'язки з табором Мохаммеда Дахлана» – колишнього керівника служби безпеки Гази, який живе у вигнанні.

Офіцер служби безпеки ХАМАС попередив, що угруповання «готове на все», щоб ліквідувати Абу Шабаба не через його нинішню військову силу, а через страх, що він може стати символом, навколо якого згуртуються всі супротивники ХАМАС. «Протягом 17 років ХАМАС наживав собі ворогів усюди. Якщо хтось на кшталт Абу-Шабаб зможе об’єднати ці сили, це може стати початком нашого кінця».

Оскільки Газа дедалі більше занурюється в беззаконня, а цілі райони переходять під владу банд, ХАМАС опиняється не лише під вогнем Ізраїлю, а й дедалі більше оточений внутрішніми суперниками.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в країни з’явилася можливість розширити мирні угоди на Близькому Сході. Водночас він категорично відкинув варіант домовленості, за якою угруповання ХАМАС зберігає присутність у Секторі Газа.