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Аферисти ошукали пенсіонерів на майже 1 млн грн, «ремонтуючи»  комп'ютери: як працювала схема

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Аферисти ошукали пенсіонерів на майже 1 млн грн, «ремонтуючи»  комп'ютери: як працювала схема
Жертвами шахраїв, відгукнувшись на рекламні оголошення, стали четверо киян віком від 67 до 83 років
фото: Національна поліція України/Facebook

Двоє киян розклеювали оголошення про ремонт комп'ютерної техніки, однак замовлення приймали винятково від пенсіонерів

Столичні правоохоронці викрили двох молодиків, які під виглядом комп'ютерних майстрів ошукали літніх киян на майже мільйон гривень. Злочинну схему задокументували оперативники Святошинського управління поліції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Києва

Під час розслідування стало відомо, що двоє місцевих мешканців, 26 та 27 років, розклеювали оголошення про ремонт комп'ютерної техніки в під'їздах будинків. Однак замовлення приймали винятково від пенсіонерів.

Після «ремонту» зловмисники, користуючись необізнаністю літніх людей у вартості послуг, вимагали непомірно завищені суми. Більше того, вони могли самостійно заходити в особисті банківські рахунки потерпілих через інтернет-банкінг і переказувати собі кошти.

Двоє киян 26 та 27 років розклеювали оголошення про ремонт комп'ютерної техніки в під'їздах будинків, однак замовлення приймали винятково від пенсіонерів
Двоє киян 26 та 27 років розклеювали оголошення про ремонт комп'ютерної техніки в під'їздах будинків, однак замовлення приймали винятково від пенсіонерів
фото: Національна поліція України/Facebook

Наразі встановлено, що жертвами шахраїв стали четверо киян віком від 67 до 83 років. Завдані їм збитки сягають близько мільйона гривень.

Підозрюваним повідомлено про підозру у шахрайстві, яке вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах
Підозрюваним повідомлено про підозру у шахрайстві, яке вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах
фото: Національна поліція України/Facebook

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваних поліцейські вилучили брошури з оголошеннями, візитівки, банківські картки та готівку, отриману злочинним шляхом.

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Під час обшуків поліцейські вилучили у підозрюваних брошури з оголошеннями, візитівки, банківські картки та готівку, отриману злочинним шляхом
фото: Національна поліція України/Facebook

Слідчі, під процесуальним керівництвом Святошинської окружної прокуратури, повідомили обом ділкам про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах.

Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві затримали дівчину, яку підозрюють в крадіжці на першому побаченні майже $50 тисяч у нового знайомого. Як встановили правоохоронці, напередодні ввечері 33-річний чоловік познайомився із 22-річною дівчиною та запросив її до себе. Вони разом пили алкоголь, після чого чоловік заснув. Його гостя побачила готівку в сумці господаря, викрала близько $50 тис. та залишила квартиру.

До слова, поліцейські Києва повідомили про підозру сомельє столичного ресторану, який ошукав інвесторів на близько 1,7 млн грн, обіцяючи вигідну закупівлю елітного алкоголю, а сам програв ці гроші в онлайн-казино. 

Теги: шахрайство інтернет ремонт розслідування поліція Київ

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