Bloomberg проаналізував, як депортація нелегальних мігрантів вплине на економіку США

Аналітики вважають, якщо у Трампа вийде повністю реалізувати план депортації, це викличе шокові хвилі по всій економіці

Американська економіка може втратити 8% валового внутрішнього продукту, якщо президенту Дональду Трампу вдасться депортувати усіх нелегальних мігрантів із США. Про це повідомляє Bloomberg.

Президент США пообіцяв депортувати всіх іммігрантів, які проживають в країні без дозволу, за оцінками їх кількість може становити 11 млн осіб. Варто зазначити, що нова адміністрація США вже почала відправляти депортованих назад до Гватемали та Сальвадору на американських військових літаках.

Стратеги та економісти з Волл-стріт вважають, якщо у Трампа вийде повністю реалізувати свої пропозиції, це викличе шокові хвилі по всій економіці. Йдеться про зліт інфляції, сільське господарство і будівництво будуть відчувати дефіцит робочої сили.

«Якщо ми говоримо про швидку депортацію 10 млн людей, я думаю, справедливо буде сказати, що хоча вплив на економіку не буде таким же масштабним, як в епоху пандемії, він може бути близьким», – сказав головний інвестиційний директор Siebert Марк Малек.

На фоні таких ризиків індекс S&P 500 сягнув нового історичного максимуму. Це повʼязано із тим, що трейдери не вірят в успішну реалізацію Трампом депортації усіх 10-11 млн нелегальних мігрантів.

«Люди дуже швидко забувають, що часто розмов набагато більше, ніж реальних дій, особливо з проміжними виборами, які відбудуться через 20 місяців. Тому ми не хочемо надмірно екстраполювати те, що може бути короткостроковим сплеском, і помилитися», – каже головний інвестиційний директор Parnassus Investments Тодд Алстен.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження мит на товари з Колумбії та обмеження для колумбійських урядовців після того, як її президент Густаво Петро не дозволив посадку літаків з депортованими мігрантами на борту.

Адміністрація Трампа заявляє, що рейси з депортації спочатку були схвалені в планах між країнами, але президент Колумбії раптово скасував угоду, коли літаки були в повітрі. Натомість президент Колумбії Густаво Петро відкинув заяву США про те, що він схвалив два рейси військової депортації, перш ніж раптово відмовився від них.

Згодом уряд Колумбії погодився приймати депортаційні рейси зі США з нелегальними колумбійськими мігрантами.

До слова, чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.