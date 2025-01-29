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Федеральний суд США заблокував указ Трампа про замороження грантів

Ірина Бура
glavcom.ua
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Федеральний суд США заблокував указ Трампа про замороження грантів
Це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень
фото з відкритих джерел

Суддя винесе остаточне рішення 3 лютого

Федеральний суд США у Вашингтоні тимчасово заблокував рішення адміністрації президента Дональда Трампа щодо заморожування федеральних грантів і кредитів на суму близько $3 трильйонів. Про це пише The New York Times.

Повідомляється, що 28 січня суддя Лорен Аліхан ухвалила рішення у відповідь на позов групи активістів Democracy Forward. Вони стверджували, що указ адміністративно-бюджетного управління Білого дому порушує закон про адміністративні процедури, який регулює нормотворчу діяльність виконавчої влади.

Суддя винесе остаточне рішення 3 лютого.

Також розглядається позов, поданий генеральними прокурорами 22 штатів і округу Колумбія, які також намагаються заблокувати ініціативу адміністрації Трампа до його остаточного перегляду.

«Ми вдячні за цю адміністративну зупинку, яка дасть нашим клієнтам час розібратися в хаосі, створеному поспішними і непродуманими діями адміністрації Трампа», – заявила Скай Перріман, президентка і виконавчий директор Democracy Forward.

Як зазначається, це рішення стало другим випадком, коли федеральний суддя втрутився, щоб призупинити розширене тлумачення Трампом власних повноважень і дати можливість продовжити судовий розгляд. Раніше суддя Західного округу Вашингтона Джон Кугенур видав тимчасову судову заборону, яка заблокувала спробу Трампа припинити автоматичне надання громадянства дітям, народженим на американській землі.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо видав розпорядження, що заморожує на 90 днів виплати за більшістю наявних грантів на іноземну допомогу та призупиняє виділення нових грантів. Скорочення програм іноземної допомоги зачепить і Україну.

Раніше повідомлялося, що чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США наказали призупинити низку програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в Сполучених Штатах, включаючи ініціативу, яка забезпечує в’їзд для українців.

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Теги: суд США Дональд Трамп закон прокурор суддя Україна указ грант

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