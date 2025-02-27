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Адміністрація Трампа скасовує 90% грантів USAID

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Адміністрація Трампа скасовує 90% грантів USAID
Різке скорочення фінансування від USAID завдало удару по роботі неприбуткових організацій
фото: Reuters

Згідно з документами, скасовано майже 5,8 тис. грантів USAID

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у межах зовнішньої допомоги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Згідно з документами загалом скасовано майже 5,8 тис. грантів USAID, тоді як понад 500 грантів збережені. Загальна гранична вартість контрактів, які не потрапили під скорочення, становить близько $57 млрд.

Крім грантів USAID, уряд також переглянув інші державні програми фінансування. Повідомляється, що скасовано приблизно 4,1 тис. державних грантів, а 2,7 тис. залишили чинними. Водночас адміністрація уточнила, що 297 контрактів перебувають на стадії перегляду.

Різке скорочення фінансування завдало серйозного удару по роботі неприбуткових організацій і підрядників, які реалізовували міжнародні програми розвитку. Багато ініціатив по всьому світу призупинені через масштабне заморожування коштів.

Скорочення фінансування USAID відбулося на тлі судового позову, який оскаржує рішення адміністрації про призупинення іноземної допомоги. У відповідь на цей позов держсекретар Марко Рубіо заявив, що ухвалював рішення щодо кожного гранту індивідуально, враховуючи відповідність програм національним інтересам США.

Однак позивачі поставили під сумнів цю заяву, зазначивши, що за короткий термін неможливо було змістовно переглянути таку кількість контрактів.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа почала масові скорочення в Агентстві з міжнародного розвитку

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Теги: США грант гроші Марко Рубіо фінансування

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