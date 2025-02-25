Лідер словацьких націоналістів вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги

За словами політика, Словаччина «не може мовчати», якщо німці разом з французами та американцями «вимагатимуть повернути свої гроші»

Лідер націоналістичної «Словацької національної партії» Андрей Данко заявив, що Україна повинна повернути 3,5 млрд євро, які Словаччина надала їй як допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву словацького політика.

Данко відреагував на інформацію про те, що Сполучені Штати близькі до укладення угоди з Україною, яка закріпить за ними частку українських мінеральних багатств і, за словами Трампа, поверне США гроші, вкладені в Україну, яка вже три роки протистоїть російській агресії.

«Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 млрд євро – це величезні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати», – сказав він.

Данко стверджує, що через три роки після вторгнення Росії в Україну люди починають прозрівати.

«Росіяни залишаться там, де вони є. Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали», – каже політик.

Голова націоналістів вважає, що бойові дії скоро закінчаться. «Побачимо, чи зрадить Зеленський Європу і віддасть копалини Трампу, тому що тоді він буде брехати Європейському Союзу», – зазначив Данко.

Нагадаємо, словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо спробував виправдати російську агресію проти України та заявив, що у РФ були на те причини.

Раніше Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

До слова, у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо.