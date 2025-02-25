Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Лідер словацьких націоналістів вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Лідер словацьких націоналістів вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги
Віцеспікер парламенту Словаччини недавно їздив до Москви з візитом
фото з відкритих джерел

За словами політика, Словаччина «не може мовчати», якщо німці разом з французами та американцями «вимагатимуть повернути свої гроші»

Лідер націоналістичної «Словацької національної партії» Андрей Данко заявив, що Україна повинна повернути 3,5 млрд євро, які Словаччина надала їй як допомогу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву словацького політика.

Данко відреагував на інформацію про те, що Сполучені Штати близькі до укладення угоди з Україною, яка закріпить за ними частку українських мінеральних багатств і, за словами Трампа, поверне США гроші, вкладені в Україну, яка вже три роки протистоїть російській агресії.

«Як Зеленський поверне три з половиною мільярди євро, які ми туди відправили? Для нас 3,5 млрд євро – це величезні гроші. Якщо німці разом з французами та американцями вимагатимуть повернути свої гроші, Словаччина не може мовчати», – сказав він.

Данко стверджує, що через три роки після вторгнення Росії в Україну люди починають прозрівати.

«Росіяни залишаться там, де вони є. Україна використовувала цей конфлікт, щоб отримати фінансову допомогу, яку вони часто розкрадали», – каже політик.

Голова націоналістів вважає, що бойові дії скоро закінчаться. «Побачимо, чи зрадить Зеленський Європу і віддасть копалини Трампу, тому що тоді він буде брехати Європейському Союзу», – зазначив Данко.

Нагадаємо, словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо спробував виправдати російську агресію проти України та заявив, що у РФ були на те причини.

Раніше Фіцо назвав українського президента Володимира Зеленського ворогом Словаччини.

До слова, у столиці Словаччини Братиславі тисячі людей вийшли на протест, вимагаючи відставки прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо.

Теги: гроші фінансування політика Словаччина гуманітарна допомога

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що гальмує кредитування та розвиток реального сектора економіки
Що гальмує кредитування та розвиток реального сектора економіки
27 сiчня, 23:03
На розгляд суду НАЗК спрямувало 12 адміністративних протоколів за недостовірне декларування
У кожній другій недостовірні дані. НАЗК опублікувало результати перевірок декларацій у 2024 році
29 сiчня, 08:23
Міністерство освіти у Вашингтоні очікують зміни
Ілон Маск почав перевірки чергового американського відомства
5 лютого, 09:55
У селі капітально відремонтують частину дороги, яка веде до церкви
На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви
17 лютого, 21:18
Маск продовжує економити бюджет США
Допомоги більше, ніж населення: Маск викрив нову схему у США
18 лютого, 10:55
Раніше президент України заявив про необхідність конкретних рішень для більшої доступності цін на ліки для українців
Українські фармвиробники знизять ціни на найпопулярніші ліки: повний список
19 лютого, 16:04
Мільярдер очолив Департамент ефективності державного управління США
Куди поділася частина грошей, призначених для України? Маск зробив несподівану заяву
20 лютого, 20:59
Останні заяви Трампа виккликають занепокоєння у ЄС
Адміністрація Трампа влаштувала «фільм жахів» Європі – колонка NYT
20 лютого, 11:11
Так, на спині активістки був напис Weidel Putin Slut, що з німецької «Вайдель – повія Путіна». Як відомо, у Німеччині є політикиня Еліс Вайдель
У Києві відбулася акція Femen перед посольством Німеччини
23 лютого, 11:53

Економіка

Лідер словацьких націоналістів вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги
Лідер словацьких націоналістів вимагає, щоб Україна повернула 3,5 млрд євро допомоги
Головний банк Азії скоротить 4 тис. працівників: людей замінить штучний інтелект
Головний банк Азії скоротить 4 тис. працівників: людей замінить штучний інтелект
Придністров’я різко підвищує тарифи для населення після енергетичної кризи
Придністров’я різко підвищує тарифи для населення після енергетичної кризи
ЄС запропонував Україні власну угоду про корисні копалини
ЄС запропонував Україні власну угоду про корисні копалини
Канада запровадила нові санкції проти РФ. Вони торкнулися тіньового флоту та оточення Кадирова
Канада запровадила нові санкції проти РФ. Вони торкнулися тіньового флоту та оточення Кадирова
Як річний бюджет регіонів. Стало відомо, які суми РФ витрачає на окупацію України
Як річний бюджет регіонів. Стало відомо, які суми РФ витрачає на окупацію України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
168K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
14K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
11K
Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував
6864
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua