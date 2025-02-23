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Угода про корисні копалини. Єрмак розповів нові подробиці розмови зі США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Угода про корисні копалини. Єрмак розповів нові подробиці розмови зі США
Глава Мінекономіки, очільниця Мін'юсту та керівник Банкової вели перемовини з американськими посадовцями
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Американські та українські чиновники продовжують вести перемовини про угоду щодо рідкоземів

Україна проводить перемовини зі Сполученими Штатами про угоду щодо корисних копалин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Офісу президента Андрія Єрмака.

Глава Офісу президента зауважив, що йому разом з міністеркою економіки Юлією Свириденко довелося піти раніше з форуму «Україна. Рік 2025», аби провести важливу розмову з американськими партнерами. Також до них також долучилася міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

Водночас від американської сторони були міністр фінансів Скотт Бессент та радник президента США з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса.

«Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США – наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку – ви з нами всі три роки вторгнення росіян», – додав Єрмак.

Раніше «Главком» писав, що американські та українські чиновники вели переговори всю ніч до ранку п'ятниці, намагаючись укласти угоду про видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент привіз в Україну чернетку угоди про доступ до українських корисних копалин на $500 млрд в обмін на допомогу Вашингтона. Тоді президент України зазначив, що українська сторона хоче вивчити деталі документа якнайшвидше.

Згодом президент Володимир Зеленський заявив, що угоду про корисні копалини зі США не підписали, оскільки вона не була готова. Однак, речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Г'юз назвав «недалекоглядним» рішення президента України Володимира Зеленського не підписувати запропоновану угоду про надання США доступу до рідкісноземельних корисних копалин в Україні.

До слова, у вечірньому зверненні 21 лютого президент Зеленський відзначив, що команди України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами.

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Теги: США Андрій Єрмак Офіс президента корисні копалини

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