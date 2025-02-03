Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл поспівчувала росіянам і спровокувала хейт у мережі
Загибель російських спортсменів Оксана Баюл назвала «величезною втратою для фігурного катання»
Перша Олімпійська чемпіонка України Оксана Баюл, яка зараз проживає у США, поспівчувала росіянам, які загинули у авіакатастрофі у Вашингтоні, а також їхнім рідним. Відповідні відео вона оприлюднила в соцмережі.
Загибель росіян Баюл назвала «величезною втратою для фігурного катання», чим натрапила на хейт в мережі.
Зокрема, народний депутат VII скликання Ігор Мірошниченко прокоментував відео зі сторінки 47-річної Оксани Баюл в сомережі, де вона зі сльозами на очах, англійською мовою силкується щось сказати про загиблих «колег».
«Я би навряд чи кепкував з її зовнішності, проте вже котрий день Баюл ллє сльози по загиблих рашистських фігуристах з американськими паспортами, які загинули у авіатрощі над Вашингтоном. А було їх там зо два десятки. На рашистських помийниках вона ностальгує добірною російською, чого не скажеш про її англійську і, тим більше українську, як вони «дружна жилі вмєстє з Шишковой, Наумовим і трєніравалі дєтєй», – зазначив він.
Разом з тим Мірошниченко наголосив, що усі ці «зірки» з приводу загибелі яких емпатують і самі американці, тим часом традиційно і пари з вуст не випустили з приводу своєї країни, «ніколи не засуджували рашистського тероризму і, як і більшість американських росіян, пишалися своєю країною і тихо ненавиділи українців, американців, Європу і весь цивілізований світ».
«Тому, поглянувши на 47-річну Оксану Баюл, друзі, припиняйте бухати і переходьте на українську, бо «руській мір» затягує вас у себе непомітно і безповоротно, де б ви не жили!», – жартівливо завершив свій допис Мірошниченко.
Нагадаємо, Федерація фігурного катання США підтвердила, що на борту літака, який розбився у Вашингтоні, перебували спортсмени.
Зокрема, як відомо, рейсом з Вічіто до Вашингтона летіли чемпіони світу з фігурного катання 1994 року Євгенія Шишкова і Вадим Наумов. Серед пасажирів літака також була бронзова призерка чемпіонату СРСР з фігурного катання Інна Волянська.
У Вашингтоні біля аеропорту імені Рональда Рейгана впав пасажирський літак, після того, як він зіткнувся в повітрі з гвинтокрилом.
🇺🇸У США пасажирський літак зіткнувся з військовим вертольотом pic.twitter.com/7VQuaDY99S— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 30, 2025
Як повідомлялося, помилка авіадиспетчера, ймовірно, стала причиною трагічного зіткнення пасажирського літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який виконував рейс 5342 для American Airlines, та військового гелікоптера Black Hawk у небі над США.
До слова, президент США Дональд Трамп прокоментував зіткнення рейсового авіалайнера і військового гелікоптера біля аеропорту у Вашингтоні. У своїй соцмережі TruthSocial політик написав, що авіакатастрофи можна було уникнути.
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