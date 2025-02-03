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У Вашингтоні закрито головний офіс USAID – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Вашингтоні закрито головний офіс USAID – CNN
Головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні
фото з відкритих джерел

Працівники штаб-квартири USAID отримали листи про те, що приходити на роботу не варто

У Вашингтоні сьогодні, 3 лютого, було закрито штаб-квартиру Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Про це повідомляє CNN.

«За наказом керівництва Агентства США з міжнародного розвитку головний офіс USAID у будівлі Рональда Рейгана у Вашингтоні, округ Колумбія, буде закритий для співробітників у понеділок, 3 лютого 2025 року. Працівники, які зазвичай працюють у головному офісі, виконуватимуть свої обов’язки дистанційно, за винятком тих, хто займається критично важливими функціями на місці або обслуговуванням будівлі, – їм повідомлять окремо», – зазначено в електронному листі, копію якого отримали журналісти.

Як зазначає CNN, минулими вихідними двох високопосадовців служби безпеки USAID відправили в адміністративну відпустку за те, що вони відмовили співробітникам Департаменту з питань ефективності уряду в доступі до систем агентства.

Також минулого тижня з офісів USAID було видалено логотипи та фотографії, які демонструють гуманітарну роботу агентства по всьому світу.

Нагадаємо, протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а призначений адміністрацією президента Трампа керівник апарату USAID Метт Хопсон подав у відставку. Сьогодні глава нового департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Зазначається, що адміністрація нового президента США Дональда Трампа на вихідних відправила в адміністративну відпустку ще десятки співробітників USAID, оскільки прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль Державного департаменту.

За словами джерел, майже 30 кар'єрних співробітників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю втратили доступ до своєї електронної пошти, в результаті чого загальна кількість старших кар'єрних співробітників USAID, які були відправлені у відпустку протягом останнього тижня, наблизилася до 100 осіб.

До слова, американський мільярдер Ілон Маск, якого президент Дональд Трамп призначив главою Департаменту ефективності уряду (DOGE), заявив, що працює над закриттям Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

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Теги: США фінансування Вашингтон грант

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