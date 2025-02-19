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США не скасовуватимуть санкції проти Росії до мирної угоди з Україною

Іванна Гончар
glavcom.ua
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США не скасовуватимуть санкції проти Росії до мирної угоди з Україною
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо
фото з відкритих джерел

Водночас у звіті Держдепу про розмову Рубіо з європейськими союзниками не згадуються санкції,

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа збереже санкції проти Росії до тих пір, поки не буде досягнуто угоди про завершення війни в Україні. Про це пише Bloomberg посилаючись на джерела.

Європейські союзники мають занепокоєння щодо того, що США можуть домовитися з Путіним про послаблення бойових дій в Україні в обмін на скасування санкцій. Багато з цих санкцій були запроваджені спільно з Європою, і їхнє скасування могло б завадити планам ослаблення російської економіки.

«Багато з цих санкцій були запроваджені в партнерстві з європейськими союзниками. Рішення США достроково скасувати обмеження завдасть серйозного удару по зусиллям Європи позбавити Путіна грошей, необхідних для фінансування його військової машини», – йдеться у повідомленні.

Держдепартамент США не прокоментував слова Рубіо про санкції. У звіті Держдепу про розмову Рубіо з європейськими союзниками не згадуються санкції, але йдеться, що країни «погодилися залишатися в тісному контакті, оскільки ми працюємо над досягненням остаточного припинення конфлікту в Україні».

Раніше того ж дня Рубіо заявив, що всі сторони повинні будуть піти на поступки, щоб досягти угоди, але зазначив, що будь-яка така угода повинна отримати підтримку з усіх сторін.

До слова, у разі якщо Сполучені Штати Америки ухвалять рішення про скасування санкції проти Росії, то Європейський Союз не планує цього робити. Про це заявив єврокомісар з питань економіки та продуктивності, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп готовий посилити санкції проти Росії та подвоїти їх задля того, щоб змусити її закінчити війну проти України.

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Теги: санкції Держдепартамент США Марко Рубіо росія

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