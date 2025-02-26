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Держдеп США хоче розблокувати більше заморожених коштів для України – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Держдеп США хоче розблокувати більше заморожених коштів для України – Politico
Держдеп складає список додаткових винятків для України із замороження іноземної допомоги
фото: Brookings

Наразі немає впевненості у тому, що додаткова допомога Україні дійде до Києва

Високопосадовці Державного департаменту США складають список додаткових винятків для України із замороженої зовнішньої допомоги, які можуть надати країні доступ до певної економічної та безпекової підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Politico.

Як пише видання, винятки, у разі їх схвалення, вийдуть за межі тих, які держсекретар США Марко Рубіо дозволив у всьому світі для «життєво необхідної» допомоги з фінансування таких програм, як розмінування і боротьба з наркотиками.

Politico наголошує, що на практичному рівні немає впевненості, що додаткова допомога Україні дійде до Києва, навіть з урахуванням нових винятків, з огляду на те, що вже схвалені винятки для гуманітарної допомоги були значною мірою заблоковані. Але з політичного погляду зусилля щодо розширення винятків для України «натякають на розбіжності всередині команди Трампа щодо того, як поводитися з Києвом».

Державний департамент ухилився від відповіді на запитання про те, чи були надані нові винятки для України, зазначивши у своїй заяві, що «програми, які служать інтересам нашої країни, будуть продовжені. Однак програми, які не відповідають нашим національним інтересам, не будуть продовжені».

Згідно з документом, який є у розпорядженні Politico, плани щодо винятків датуються щонайменше кінцем січня, через кілька днів після того, як адміністрація Трампа запровадила широке заморожування іноземної допомоги. Винятки, запропоновані в документі, охоплюють програми, починаючи від загальної економічної підтримки і закінчуючи знешкодженням наземних мін, протидією обігу наркотиків та програмами охорони здоров'я.

Запропоновані винятки також стосуються рахунків, які контролюють фінансування на підтримку демократичних інститутів і громадянського суспільства в Україні, що називаються внутрішніми ініціативами перехідного періоду і так званою допомогою Європі, Євразії та Центральній Азії, або фондами AEECA.

Згідно з документом, винятки не будуть дозволені для програм, які заохочують різноманітність, рівність та інклюзивність, або DEI.

Представник Держдепу повідомив Politico, що першій заступниці помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Юрі Кім було доручено скласти список програм з бюро та офісів департаменту, які мають відношення до України, в рамках зусиль з розширення винятків. При цьому співрозмовник видання заявив, що процес відбувається в обхід офісу департаменту з питань іноземної допомоги, очолюваний Пітом Марокко, союзником Трампа і скептиком іноземної допомоги, який взяв на себе провідну роль у ліквідації USAID.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа почала масові скорочення в Агентстві з міжнародного розвитку

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Теги: США фінансування гроші Держдепартамент США Марко Рубіо

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