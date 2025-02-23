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Не Трампом єдиним. Експосол розповів, на кого Україна може розраховувати в США

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Не Трампом єдиним. Експосол розповів, на кого Україна може розраховувати в США
На думку Валерія Чалого, після того, як Трамп зробив зачистки в Пентагоні, військово-промислове лобі та військові «почнуть брати реванш»
фото: 5 канал

Чалий: Американський ВПК буде відбиватися від усіх спроб обмежити продаж зброї

Україна може розраховувати на підтримку лобістів військово-промислового комплексу США, а також на релігійних представників. Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому».

«Я б відзначив у правильному напрямі зустріч голови УГКЦ Святослава у Білому домі з очільницею «Офісу віри» адміністрації Трампа. Це не офіційна дипломатія, але дуже важливі виходи до вуха американського президента через його дуже близьке оточення. І це набагато ефективніше, ніж діяти традиційними шляхами. Усім цим, до слова, можна було займатися між датою виборів та днем інавгурації. На жаль, той час ми упустили. В основному, були офіційні візити – голів Офісу президента, парламентської фракції «слуг народу», але це не принесло результату», – заявив він.

Чалий наголосив, що зараз какофонія галасливої команди Трампа заглушила всі інші голоси в США.

«Чого варта хоча б обкладинка однієї з улюблених газет Трампа New York Post, яка нагадала йому, хто є справжнім диктатором. На кого може розраховувати Україна серед наших друзів в Штатах? Зараз багато хто дійсно шокований не стільки темпом Трампа, а в першу чергу самим підходом до Росії. Для цих людей це є абсолютно неприйнятно, і вони прекрасно знають та розуміють, що це – шлях в нікуди. Республіканці зараз кажуть, що дайте простір Трампу для його підходу до угод. Тож дехто зайняв вичікувальну позицію, але це триватиме максимум два-три місяці. Далі вже такого вичікувального підходу не буде – особливо ближче до проміжних виборів, які відбудуться менш ніж за два роки, а, по суті, розпочнуться вже влітку цього року», – додав він.

На думку експосла, після того, як Трамп зробив зачистки в Пентагоні, військово-промислове лобі та військові «почнуть брати реванш».

«Тому, окрім релігійного напряму, ми можемо також розраховувати на лобістів ВПК... Американський ВПК буде відбиватися від усіх спроб обмежити продаж зброї. Безоплатне постачання зброї від США для України навряд чи триватиме далі після того, як завершаться попередні зобов’язання, а от по лінії закупівель, думаю, у Трампа не буде інтересу закривати можливість продажу американської зброї. Кошти на неї Україна може взяти в Європі, але слово президента Трампа все одно буде вирішальним. Тож нам сваритися з Трампом та його найближчим оточенням абсолютно не варто», – підсумував колишній дипломат.

Нагадаємо, також в інтерв’ю Чалий пояснив, чому не варто боятися заяв Трампа та розповів, коли можуть зустрітися Трамп та Путін.

Водночас експосол в США побачив позитив в поведінці Трампа щодо України.

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Теги: посол Дональд Трамп США Валерій Чалий інтерв'ю дипломатія путін Україна

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