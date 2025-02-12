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Генерального інспектора USAID звільнено після критики дій Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Генерального інспектора USAID звільнено після критики дій Трампа
Заступник директора Управління кадрів президента США повідомив Полу Мартіну електронною поштою, що його повноваження генерального інспектора USAID припинено
фото: USAID

Співробітники USAID були проінформовані про те, що вони більше не мають доступу до їхнього фізичного офісного приміщення

Генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Пола Мартіна відправлено у відставку. Днем раніше його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації президента Дональда Трампа ліквідувати USAID. Про це інформує CNN.

В опублікованій у понеділок доповіді Генеральний інспектор USAID заявив, що скорочення адміністрацією Трампа персоналу USAID і масштабне заморожування іноземної допомоги утруднили відстеження та реагування на потенційне нецільове використання $8,2 млрд гуманітарної допомоги, що фінансується коштом американських платників податків.

Адміністрація Трампа останніми тижнями зробила агресивні кроки з ліквідації USAID, намагаючись відправити у відпустку тисячі співробітників USAID, які працюють за прямим наймом, і звільнити десятки підрядників, які працюють в агентстві. Минулої п'ятниці федеральний суддя тимчасово заблокував ці плани і зупинив прискорену депортацію співробітників з країн по всьому світу.

Хоча у звіті генерального інспектора зазначається, що управління вже давно «виявило суттєві проблеми та запропонувало рекомендації щодо поліпшення програм агентства з метою запобігання шахрайству, розтратам і зловживанням», у ньому чітко вказано, що скорочення персоналу USAID і заморожування іноземної допомоги негативно позначилося на зусиллях із нагляду.

На наступний день після публікації звіту заступник директора Управління кадрів президента США повідомив Полу Мартіну електронною поштою, що його повноваження генерального інспектора USAID припинено, рішення набуває чинності негайно.

Представник Управління генерального інспектора USAID підтвердив звільнення Мартіна і повідомив, що причина його звільнення не вказана. Відповідно до закону, адміністрація зобов'язана за 30 днів повідомити Конгрес про звільнення генерального інспектора і вказати конкретні причини цього рішення.

Мартін обіймав посаду генерального інспектора з грудня 2023 року. Хоча Трамп звільнив генеральних інспекторів з більш ніж дюжини федеральних агентств протягом свого першого тижня перебування на посаді, наглядовий орган USAID залишився на місці.

Генеральний інспектор проводить розслідування і перевірки будь-яких потенційних посадових злочинів, шахрайства, розтрат або зловживань з боку державного агентства або його персоналу і випускає звіти та рекомендації.

Співробітники Управління генерального інспектора USAID також були проінформовані про те, що вони більше не мають доступу до їхнього фізичного офісного приміщення, повідомили CNN два джерела, знайомі із ситуацією. Хоча адміністрація Трампа закрила будівлю штаб-квартири USAID у Вашингтоні минулого тижня, персоналу офісу наглядового органу, як і раніше, дозволялося працювати особисто в тій самій будівлі до вівторка.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про зупинення допомоги іншим країнам. 3 лютого чиновників USAID відправили у відпустку через їхню відмову надати співробітникам Департаменту ефективності державного управління (DOGE) доступ до конфіденційних даних. Головним ініціатором ліквідації USAID називають підприємця Ілона Маска, який очолює DOGE. Саме він переконав Трампа у необхідності припинити роботу агентства.

До слова, у Вашингтоні 3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID).

Згодом стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа залишить менше ніж 300 осіб в Агентстві США з міжнародного розвитку, різко скоротивши кількість працівників.

Водночас глава нового Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Ілон Маск назвав Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) злочинною організацією.

Як відомо, рішення президента США Дональда Трампа про призупинення допомоги іншим країнам та фактичну ліквідацію USAID викликало обурення серед американської громадськості. Дві найбільші профспілкові організації – Американська організація дипломатичної служби та Федерація державних службовців – подали позов проти адміністрації Трампа, звинувативши президента у неконституційних та незаконних діях.

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Теги: США кадрові зміни Дональд Трамп звільнення

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