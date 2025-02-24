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Адміністрація Трампа почала скорочувати співробітників USAID

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Адміністрація Трампа почала скорочувати співробітників USAID
Більшість співробітників агентства по всьому світу відправляються в адміністративну відпустку
фото з відкритих джерел

Йдеться про понад тисячу людей у самих Сполучених Штатах

Адміністрація президента США Дональда Трампа почала масові скорочення в Агентстві з міжнародного розвитку (USAID). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву на сайті USAID.

Як йдеться у цій заяві, о 23:59 (24 лютого 07:59 за Києвом) більшість співробітників агентства по всьому світу відправляються в адміністративну відпустку. Виняток буде зроблено для тих працівників USAID, які є відповідальними за реалізацію критичних завдань і спеціальних програм, а також здійснюють основне керівництво.

Водночас USAID приступає до скорочення штату – це стосуватиметься близько 1 600 співробітників, що базуються в США.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі, на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

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Теги: США Дональд Трамп відпустка звільнення

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