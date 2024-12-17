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Акції «Газпрому» рекордно обвалилися

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Акції «Газпрому» рекордно обвалилися
Акції «Газпрому» впали, досягнувши менш як $1 за одиницю
фото з відкритих джерел

За підсумками минулого року «Газпром» став найзбитковішою компанією Росії

Акції російського «Газпрому» опустилися до мінімальних значень із січня 2009 року – 106,1 рубля за штуку. З початку 2024 року вартість цінних паперів компанії знизилася більш ніж на третину – 33,5%. Про це повідомляють російські ЗМІ.

27 листопада на тлі ослаблення рубля, викликаного новими санкціями США, акції «Газпрому» впали, досягнувши менш як $1 за одиницю. За прогнозами експертів, до кінця року курс рубля може впасти до 115–120 за долар.

Як повідомлялося, російський «Газпром», якого до вторгнення Росії в Україну називали монополістом ринку, за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримав рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд (583,1 млрд рублів) і став найзбитковішою компанією Росії.

Нагадаємо, Кремль планував у 2024 році ще більше обкласти податками одну з найбільших державних компаній – «Газпром», яка і так зазнала рекордних збитків за останніх 25 років. Війна Росії проти України та погіршення відносин із Заходом обмежили діяльність «Газпрому».

Раніше стало відомо, що Угорщина та російська компанія «Газпром» домовились про збільшення поставок російського газу.

До слова, австрійська компанія OMV розірвала довгостроковий контракт на постачання газу з російською компанією «Газпром експорт» через «численні істотні порушення».

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Теги: росія Газпром санкції акція

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