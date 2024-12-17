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Небензя в ООН заявив, що РФ не прийме жодних сценаріїв заморожування війни

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Небензя в ООН заявив, що РФ не прийме жодних сценаріїв заморожування війни
Небензя на засіданні Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо України видав чергову порцію заяв
фото з відкритих джерел

За словами Небензі, Росія готова до переговорів, але лише з тими, хто готовий «прийняти реальність і закінчити війну»

Постійний представник РФ в ООН Василь Небензя заявив, що Росія не приймає жодних сценаріїв заморожування війни в Україні. Також Москва проти участі НАТО у врегулюванні. Про це під час засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо України заявив постійний представник РФ в ООН Василь Небензя. 

Так, під час засідання Радбезу, Небензя заявив, що будь-які сценарії заморожування війни, про які йшлося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом та Еммануелем Макроном, «неприйнятні для Кремля».

Окрім того, Небензя заявив, що мирні ініціативи Зеленського – це «спроба купити час для посилення боротьби з Росією та отримання нової військової допомоги». За його словами, Росія готова до переговорів, але лише з тими, хто готовий «прийняти реальність і закінчити війну».

Нагадаємо, обраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трам заявив, вже досяг «невеликого прогресу» для припинення російсько-української війни. Під час пресконференції політик заявив, що отримав від української сторони «сигнали про прагнення зупинити війну», тож має намір «контактувати з російським диктатором Володимиром Путіним щодо цього». Трамп також наголосив, що жертви в обох сторін вищі, ніж заявляється офіційно.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в російсько-українській війні у перший день своєї другої каденції. Водночас його команда досі не представила якогось конкретного плану для цього.

Як повідомлялося, спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зауважив, що війна Росії проти України може закінчитися найближчими місяцями. Раніше Кіт Келлог, якого новообраний президент США Дональд Трамп номінував на пост спецпредставника США по Україні, заявив, що готовий забезпечити «мир через силу».

До слова, команда обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки провела перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо пошуку способу закінчення війни.

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Теги: росія Дональд Трамп Радбез ООН президент Москва Кіт Келлог

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