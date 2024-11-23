«Задовго до повномасштабного вторгнення». Як РФ готувалась до геноциду українців

Буданов зауважив, що перед повномасштабним вторгненням в Україну окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил

Підготовка Росії до геноциду українського народу перед повномасштабним вторгненням включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання. Про це заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час виступу на форумі «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

Кирило Буданов наголосив, що нинішнє військово-політичне керівництво РФ цілеспрямовано вело підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. За його словами, тотальна українофобія торкнулась всього суспільства Росії.

«Геноцид українців є не лише державною політикою РФ, а й обов’язковим суспільним переконанням, спущеним згори», – сказав Кирило Буданов.

Буданов зауважив, що перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.

«(До розстрільних списків) мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування», – зауважив очільник ГУР МО України.

Голова розвідки додав: «Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидної політики влади та військового керівництва».

Нагадаємо, що щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2024 році цей день припадає на 23 листопада.