Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Задовго до повномасштабного вторгнення». Як РФ готувалась до геноциду українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Задовго до повномасштабного вторгнення». Як РФ готувалась до геноциду українців
Буданов наголосив, що нинішнє військово-політичне керівництво РФ цілеспрямовано вело підготовку до геноциду українців
фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

Буданов зауважив, що перед повномасштабним вторгненням в Україну окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил

Підготовка Росії до геноциду українського народу перед повномасштабним вторгненням включала створення розстрільних списків, мобільних пересувних крематоріїв та передбачала масові поховання. Про це заявив начальник ГУР МО України Кирило Буданов під час виступу на форумі «Геноцидальні практики РФ в Україні: від Голодомору до російсько-української війни».

Кирило Буданов наголосив, що нинішнє військово-політичне керівництво РФ цілеспрямовано вело підготовку до геноциду українців ще задовго до початку повномасштабного вторгнення. За його словами, тотальна українофобія торкнулась всього суспільства Росії.

«Геноцид українців є не лише державною політикою РФ, а й обов’язковим суспільним переконанням, спущеним згори», – сказав Кирило Буданов.

Буданов зауважив, що перед повномасштабним вторгненням в Україну російським окупантам проводили інструктажі щодо розташування колективних могил.

«(До розстрільних списків) мали увійти вчителі української мови, літератури, історії, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники Православної церкви України та інших конфесій, які підтримували Україну, громадські й політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування», – зауважив очільник ГУР МО України.

Голова розвідки додав: «Ми бачили жахливі масові злочини проти українських громадян, факти яких стали відомі на весь світ. Звірства підрозділів ЗС РФ у Бородянці, Бучі, Гостомелі, Ізюмі, Маріуполі та багатьох інших населених пунктах України показали, що ці однакові та синхронні дії опирались на чіткі доктринальні положення російської геноцидної політики влади та військового керівництва».

Нагадаємо, що щороку четверта субота листопада в Україні є Днем вшанування пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 років, а також масових штучних голодів 1921-1923 і 1946-1947 років. У 2024 році цей день припадає на 23 листопада.

Читайте також:

Теги: геноцид Україна українці Кирило Буданов розвідка ГУР росія росіяни путін путінський режим

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рада підтримала законопроєкт № 8153
Рада підтримала законопроєкт «Про захист персональних даних»: що загрожує українцям
20 листопада, 13:45
Росіяни запустили ударні безпілотники з півночі (оновлено)
Росіяни запустили ударні безпілотники з півночі (оновлено)
14 листопада, 05:48
У Кривому Розі з-під завалів дістали тіла двох дітей
У Кривому Розі з-під завалів дістали тіла двох дітей
12 листопада, 08:03
Транспортно-заряджальний агрегат 3Ф30-9 для обслуговування Р-30 «Булава»
Процес підготовки російської ядерної ракети Р-30 «Булава»: з'явилися супутникові знімки
11 листопада, 22:07
Окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1»: що відомо
Окупанти атакували Харків ракетою «Гром-Е1»: що відомо
10 листопада, 02:48
Лиховій зауважив, що сьогодні в ЗСУ немає можливості оперативно поповнювати бригади особовим складом
Генштаб пояснив, навіщо ЗСУ створюють нові бригади, а не поповнюють старі
6 листопада, 12:30
Зросла кількість українців, які не змогли визначити свій термін терпіння – з 4% до 12%
Опитування показало, як довго українці готові терпіти війну
4 листопада, 18:14
У Білорусі помер політв'язень
У білоруській тюрмі помер 22-річний політв'язень, який виступав проти Лукашенка
3 листопада, 01:06
У Києві оголошено повітряну тривогу
У Києві оголошено повітряну тривогу
31 жовтня, 02:23

Політика

«Задовго до повномасштабного вторгнення». Як РФ готувалась до геноциду українців
«Задовго до повномасштабного вторгнення». Як РФ готувалась до геноциду українців
Польща прокоментувала застосування РФ нової балістичної ракети
Польща прокоментувала застосування РФ нової балістичної ракети
Путін під час звернення жодного разу не поворухнув руками: що це означає (відео)
Путін під час звернення жодного разу не поворухнув руками: що це означає (відео)
Росія позбавлятиме громадянства тих, хто не склав військову присягу
Росія позбавлятиме громадянства тих, хто не склав військову присягу
Трамп розглядає кандидатуру Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters
Трамп розглядає кандидатуру Річарда Гренелла на посаду спецпосланця з питань України – Reuters
Канада натякає, що арештує Нетаньягу за ордером МКС
Канада натякає, що арештує Нетаньягу за ордером МКС

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
160K
Чи підтримують росіяни продовження війни з Україною: результати опитування
108K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 листопада: ситуація на фронті
59K
За чоловіка голови МСЕК Хмельниччини, який позував із горою доларів, взялася поліція
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 листопада 2024
37K
Чому сміються судді? Нові деталі у справі Крупи
37K
«Курська операція триватиме до…». Командування ЗСУ повідомило про свої плани

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Сьогодні, 06:00
У США виявили перший випадок зараження дитини на пташиний грип H5N1
Сьогодні, 01:39
23 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Чи міцний «Орєшнік» у Путіна? Командування ЗСУ пояснило, чим можна збивати нові російські ракети
Вчора, 18:32
Експертка пояснила, що запобігає найгіршим сценаріям в енергосистемі України
Вчора, 17:06
Найменше випадків СЗЧ. Комбриг Білецький розповів, як Третя штурмова мотивує бійців
Вчора, 17:00

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua