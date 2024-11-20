У Білгородській області уражено командний пункт угруповання російських військ

Мешканці Губкіна чули гучні звуки вибухів

У місті Губкін Білгородської області успішно уражено командний пункт угруповання військ «Сєвєр» російської окупаційної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Розвідка зауважує, що мешканці Губкіна спостерігали густий чорний дим та чули гучні звуки вибухів.

💥Вибухи і густий дим ― у місті ґубкін на росії уражено командний пункт угруповання військ “сєвєр” - ГУР МО pic.twitter.com/AJmpWS8xfo — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 20, 2024

«ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу злочин буде адекватна, справедлива відплата», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Білгородській області був атакований завод компанії ЕФКО, який публічно робить харчову продукцію, але насправді також виготовляє грузові дрони, котрі використовує російська армія у воєнних цілях. Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Також безпілотники атакували 13-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ (ГРАУ) у Новгородській області. Там зберігаються снаряди, міни та ракети.