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«1000 днів російських злочинів»: у Римі пройшли проукраїнські мітинги

Степан Гафтко
glavcom.ua
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«1000 днів російських злочинів»: у Римі пройшли проукраїнські мітинги
У Римі пройшов мітинг в підтримку України
фото з відкритих джерел

Проукраїнські сили Італії провели мітинги в столиці на підтримку України

17 листопада в столиці Італії відбулася масштабна акція на підтримку України, яка об’єднала представників різних політичних сил, журналістів, активістів, академічної спільноти країни та іноземних дипломатів.

Як повідомляє кореспондентка Радіо Свобода, захід пройшов під гаслом «1000 днів російських злочинів. 1000 днів українського опору» і був присвячений тисячі днів, що минають 19 листопада, від початку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.

Згадуючи про 10-річну російсько-українську війну, що почалася в лютому 2014 року, учасники акції акцентували увагу на 1000-денній стійкості українського народу та знову закликали уряд Італії і ЄС до більш рішучої підтримки боротьби України. Ці слова прозвучали на тлі наближення до влади Дональда Трампа, який 5 листопада був обраний президентом США.

За словами Карла Календи, лідера італійської опозиційної партії Azione, з 2025 року нова американська адміністрація може залишити українців наодинці з російським агресором, і тоді «ми побачимо, чи є Європа насправді, чи це лише географічне й економічне поняття».

«Незалежно від того, що ми більші, значно сильніші, з численнішим населенням – ніщо з цього не має значення, якщо відсутнє внутрішнє усвідомлення власних цінностей і відсутня воля їх захищати. Я не знаю, чи Захід ще має цю силу. Знаю, що українці її мають. Щодня я прокидаюся з розумінням, що вони борються за нас. Щодня я прокидаюся з ганьбою за країну (Італія), яка каже, що не можете використовувати зброю для ударів по військових базах в Росії, звідки вона атакує Україну. Це – ганьба!» – наголосив сенатор Карло Календа під час виступу.

Захід, який цього разу висвітлювали італійські телеканали та міжнародні інформаційні агентства, відбувся неподалік від посольства Росії в Італії. На фоні шуму столичного транспорту багато промовців намагалися перекричати дорогу, звертаючись до російських дипломатів. Один з організаторів події, Ігор Боні, представник партії Europa Radicale, звернувся до італійської влади з вимогою скасувати почесні відзнаки Італійської Республіки, які досі мають речник президента РФ Дмитро Пєсков та російський посол в Італії Олексій Парамонов.

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Теги: акція Європа радіо Італія партії посол українці

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