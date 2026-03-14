Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході

Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах, до 11 квітня
фото: Depositphotos

За словами Пєскова, після пом'якшення санкцій США з'явилося багато охочих купувати російську нафту 

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам назвав вигоду, яку РФ отримує від війни на Близькому Сході. Про це інформує «Главком».

За словами Пєскова, зараз нібито є багато охочих купувати російську нафту після пом'якшення санкцій США.

«Намагаючись стабілізувати світові енергетичні ринки, американці пішли на виняток із санкцій терміном на один місяць. Ми в цьому випадку збігаємося з американцями в цій зацікавленості. Але ситуація очевидна: міжнародна енергетична інфраструктура не може дозволити собі випадіння великих обсягів російської нафти. Російська нафта необхідна», – сказав рупор Кремля.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня. 

Утім, попри послаблення санкцій США, експорт російської нафти на початку березня скоротився через атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру та несприятливі погодні умови в Балтійському й Чорному морях. 

Як повідомлялось, Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету.

Зауважимо, світовий ринок нафти переживає серйозні потрясіння через війну на Близькому Сході. Через атаки на енергетичну інфраструктуру та зупинку руху танкерів видобуток у регіоні скоротився на мільйони барелів на добу. 

Читайте також:

Теги: нафта росія США Іран санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Економіка

Новини

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua