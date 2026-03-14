Кремль визнав, що йому дуже вигідна війна на Близькому Сході

Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах, до 11 квітня

За словами Пєскова, після пом'якшення санкцій США з'явилося багато охочих купувати російську нафту

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам назвав вигоду, яку РФ отримує від війни на Близькому Сході. Про це інформує «Главком».

За словами Пєскова, зараз нібито є багато охочих купувати російську нафту після пом'якшення санкцій США.

«Намагаючись стабілізувати світові енергетичні ринки, американці пішли на виняток із санкцій терміном на один місяць. Ми в цьому випадку збігаємося з американцями в цій зацікавленості. Але ситуація очевидна: міжнародна енергетична інфраструктура не може дозволити собі випадіння великих обсягів російської нафти. Російська нафта необхідна», – сказав рупор Кремля.

Нагадаємо, Сполучені Штати видали тимчасову ліцензію, яка дозволяє продаж російської нафти та нафтопродуктів, що вже перебувають у морі на танкерах. Дозвіл діятиме до 11 квітня.

Утім, попри послаблення санкцій США, експорт російської нафти на початку березня скоротився через атаки українських безпілотників на нафтову інфраструктуру та несприятливі погодні умови в Балтійському й Чорному морях.

Як повідомлялось, Росія отримує значні додаткові доходи від продажу нафти через різке зростання світових цін на енергоносії на тлі війни на Близькому Сході. За оцінками аналітиків, Москва може заробляти до $150 млн щодня додаткових надходжень до бюджету.

Зауважимо, світовий ринок нафти переживає серйозні потрясіння через війну на Близькому Сході. Через атаки на енергетичну інфраструктуру та зупинку руху танкерів видобуток у регіоні скоротився на мільйони барелів на добу.