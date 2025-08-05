Британець здався після 12 років невдалих спроб знайти диск з біткоїнами: яку суму втратив чоловік

Айтівець був готовий фінансувати пошуки диска самостійно і лише просив дозволу міської ради Ньюпорта

Диск із біткоїнами, які нині оцінюються в $742 млн, опинився на міському сміттєзвалищі та зник назавжди

Джеймс Хоуеллс із Уельсу, який втратив жорсткий диск з біткоїнами офіційно завершив свої пошуки. Він понад 12 років безуспішно намагався їх знайти на звалищі. Про це повідомляє науково-технічне видання Dailygalaxy, передає «Главком».

Айтівець Хоуеллс колись володів 8 тис. Bitcoin. За його словами, у 2013 році колишня дівчина під час прибирання офісу викинула жорсткий диск, на якому були ключі до Bitcoin-гаманця.

Тоді ще ніхто не міг передбачити вибухове зростання Bitcoin. Диск із біткоїнами, які нині оцінюються в $742 млн, опинився на міському сміттєзвалищі та зник назавжди.

Айтівець був готовий фінансувати пошуки диска самостійно і лише просив дозволу міської ради Ньюпорта. Джеймс Хоуеллс навіть був готовий викупити сміттєзвалище, щоб знайти загублені там диск з криптовалютою.

Однак влада йому відмовила. Посадовці посилалися на ризики, пов’язані з викидом токсичних газів, можливим забрудненням води та порушенням екологічних норм. Крім того, згідно з британським законодавством, усе, що опинилося на звалищі, стає власністю цього звалища.

Суд аргументував свою відмову тим, що жорсткий диск понад 10 років перебував у агресивному середовищі сміттєзвалища та зазнав впливу вологості, тиску та перепадів температур. Крім того, стали на заваді обмеження термінів судових позовів у Британії.

Навіть якби пошуки дозволили, експерти визнають: імовірність того, що диск вцілів, мізерна. З цією судовою ухвалою історія пошуків офіційно завершилася.

Нагадаємо, найбільша криптовалюта світу востаннє зросла на 3,9% до $118 018, збільшивши свій річний приріст до майже 26%. За останні три місяці цифровий актив зріс майже на 41%.