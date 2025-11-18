Біткоїн вперше за сім місяців обвалився

Провідна криптовалюта різко подешевшала на тлі глобальної турбулентності

У вівторок, 18 листопада, біткоїн різко впав, опустившись нижче ключової психологічної та технічної позначки $90 тис. Це падіння є чітким сигналом погіршення настроїв серед інвесторів на світовому крипторинку. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на агентство Reuters.

Аналітики пов’язують це одразу з кількома чинниками – невизначеністю щодо рішень Федеральної резервної системи, загальним уповільненням світових ринків та хвилею розпродажів з боку великих гравців, які раніше накопичували великі обсяги криптоактивів.

Експерти попереджають: у разі подальшої волатильності ринок може протестувати наступний важливий рівень – $75 тис. за Bitcoin.

До слова, президент США Дональд Трамп став одним із найбільших приватних власників біткоїнів у Сполучених Штатах. Приблизна вартість його криптоактивів становить $870 млн.

Раніше стало відомо, що за останній рік кількість криптомільйонерів у світі зросла до 241,7 тис. осіб, що на 40% більше, ніж торік. При цьому число криптомільярдерів підскочило на 29%, сягнувши 36 осіб. Найбільший стрибок зафіксовано серед власників біткоїна. Кількість BTC-мільйонерів зросла на 70%, до 145,1 тис. осіб. Це пояснюється тим, що біткоїн дедалі частіше сприймається як «цифрове золото». Кількість власників BTC, чий статок перевищує $100 млн, зросла на 63%, а мільярдерів – на 55%.