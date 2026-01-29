Головна Світ Економіка
Біткоїн різко обвалився

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Біткоїн різко обвалився
Біткоїн обвалився нижче $85 тис.
фото з відкритих джерел

Трейдери втратили сотні мільйонів доларів через обвал біткоїна

Ринок криптовалют продемонстрував різкий обвал біткоїна. Аналітики повідомляють, що крипторинок перебуває у «червоній зоні». Про це пише «Главком» із посиланням на портал «Мінфін».

Як відомо, біткоїн різко обвалився до позначки нижче $85 тис. Зазначалося, що спочатку біткоїн коштував $84 700 тис. Однак його ціна коливається. Відомо, що за останню добу біткоїн втратив понад 5% своєї вартості. Тижневий графік також демонструє негативну тенденцію. За тиждень падіння біткоїна склало 5%.

Біткоїн різко обвалився до позначки нижче $85 тис.
Біткоїн різко обвалився до позначки нижче $85 тис.
фото: CoinMarketCap

Через різке падіння крипторинку трейдери втратили понад $800 млн. Зокрема обвал біткоїна позначився на 212 тис. трейдерів. Деякі джерела свідчать про те, що падіння крипторинку послідувало за просіданням ціни на золото.

За останню добу біткоїн втратив понад 5%
За останню добу біткоїн втратив понад 5%
фото: скриншот binance.com

Крім біткоїна почали падати в ціні й інші провідні альткоїни. Наприклад, Ethereum впав до $2 815, це 6,25%; Cardano (-7,34%); Solana (-7,01%); Dogecoin (-7,34%).

Раніше біткоїн різко впав 18 дистопада 2025 року, опустившись нижче ключової психологічної та технічної позначки $90 тис. Це падіння є чітким сигналом погіршення настроїв серед інвесторів на світовому крипторинку. Аналітики пов’язують це одразу з кількома чинниками – невизначеністю щодо рішень Федеральної резервної системи, загальним уповільненням світових ринків та хвилею розпродажів з боку великих гравців, які раніше накопичували великі обсяги криптоактивів.

Також повідомлялося, що родина Трампа та його послідовники відчувають значні фінансові втрати внаслідок масштабного обвалу крипторинку. Річ у тім, що різке збільшення багатства родини Дональда Трампа, яке сталося завдяки криптоактивам під час його другого президентського терміну, тепер обертається жорстким уроком волатильності цифрових валют. 

Теги: криза криптовалюта Біткоїн

